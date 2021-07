Polemiku o tom, či najmladšia koaličná strana smeruje na smetisko politických dejín, vedie odborná i laická verejnosť už niekoľko mesiacov. Obrovské zemetrasenie však prišlo v stredu, keď vláda na návrh Kolíkovej odvolala z funkcie štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Michala Luciaka. „Mrzí ma, že Kolíková dehonestuje dôležité ústavné funkcie a robí z nich panákov na šachovnici vnútrostraníckych intríg," uviedla v reakcii Remišová.

Podľa šéfky Za ľudí totiž Kolíková sleduje mocenské záujmy. „Vnútrostranícky konflikt, ktorý vyvolala Kolíková a skupina okolo nej, ako aj spôsoby mocenského boja dosiahli hranicu, ktorú už nemôžem mlčky prehliadať," vyhlásila s tým, že s Luciakovou prácou na ministerstve neboli problémy. Jeho odvolanie následne označila aj za snahu vyhodiť z parlamentu jeho náhradníčku poslankyňu Vieru Leščákovú (47), ktorá sa nepridala ku Kolíkovej frakcii. „Vyzývam ju, aj jej skupinu, aby prestali škodiť strane. Ak nechcú v strane pracovať, ale len očierňujú kolegov, nech sa radšej rozlúčia," odkázala Remišová. Na jej slová zareagovala ešte v ten istý deň aj samotná Kolíková: „Bola by som rada, keby sme túto debatu mali skôr na orgánoch strany, aby to napätie bolo vyriešené a nikto nevyzýval nikoho na odchod.”

O tom, čo by prípadný rozpad strany znamenal pre súčasnú koalíciu, zatiaľ politológ Grigorij Mesežníkov nechce špekulovať. „To zatiaľ nevieme. Ku koalícii by, i keď neformálne, pribudol ďalší subjekt. Očakávam okolo toho diskusiu, takže uvidíme,” zamyslel sa s dôvetkom, že v otázkach praktickej politiky by oba tábory mohli mať zhodné názory. Budúcnosť strany v ružových farbách nevidí. „Rozkol preferenčne tak slabej strany neveští nič dobré ani pre jednu z frakcií,” uzavrel.

Grigorij Mesežnikov - politológ Zdroj: archív

Hovoriť o konci strany je nateraz predčasné aj podľa ďalšieho politológa Miroslava Řádka. „Strana ostane súčasťou štátnej politiky, no koniec môžeme očakávať pri nasledujúcich voľbách. Súčasný stranícky život je totiž tak katastrofálny, že strana možno nebude schopná do ďalších volieb ani kandidovať," uviedol.

Samotná Kolíková podľa Řádka nad založením novej strany neuvažuje. „Ak by mala Kolíková potenciál založiť novú politickú stranu, nekrvácala by zbytočne v ‚zákopovej vojne‘ v strane Za ľudí. Je preto nepravdepodobné, že by sa o to pokúšala. Je možné, že ju súčasný konflikt vyčerpá natoľko, že na politiku zanevrie," konštatoval Řádek.

