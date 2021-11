Bývalý šéf strany SPOLU sa po neúspešných voľbách stiahol z politického diania. Miroslav Beblavý (44) však má čo robiť a ako bývalý štátny tajomník na ministerstve financií napríklad spolupracoval so súčasnou vládou aj na Pláne obnovy.

Beblavý sa na verejnosti už často neukazuje a preto jeho posledný status na sociálnej sieti doslova šokoval. Ako je známe, so svojou manželkou Emíliou Sičákovou Beblavou, majú dvoch synov. Sičáková - Beblavá je slovenská antikorupčná odborníčka, pedagogička, aktivistka. Do povedomia Slovákov vošla aj ako prvá prezidentka Transparency International Slovensko, kde pôsobila až do roku 2009.

Podľa fotografií, ktoré Beblavý zverejňuje na sociálnej sieti, majú so svojou manželkou ideálny vzťah a rodine sa obaja venujú na plno. Preto jeho status na sociálnej sieti pôsobil šokojúco! "Keď zistíte, že manželka si našla mladšieho partnera," napísal Beblavý na svojom profile.

Prečítajte si tiež: