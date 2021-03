Novým ministrom zdravotníctva by sa mal stať brigádny generál a lekár Vladimír Lengvarský, ktorý v súčasnosti vedie Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku. Ministerstvo obrany už potvrdilo, že Lengvarský ponuku na pozíciu šéfa rezortu prijal. „Generál Lengvarský súhlasil s tým, že bude uvedený ako nominant za hnutie OĽaNO na ministerský post. Ďalej sa v tejto veci musí vyjadriť ako predseda vlády, tak aj prezidentka," uviedla hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Lengvarský bol v minulosti hlavným lekárom Ozbrojených síl SR a veliteľ vojenského zdravotníctva. Minister obrany Jaroslav Naď (40) o ňom rozprával ako o skúsenom odborníkovi už v roku 2020. „Ide o skúseného odborníka, ktorý pôsobí v Ozbrojených silách dlhé roky. Svoje manažérske schopnosti potvrdil ako hlavný lekár Ozbrojených síl aj počas pandémie COVID-19," povedal v čase, keď Lengvarského vymenoval za riaditeľa vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Lengvarského meno ste mohli koncom minulého roka zaregistrovať aj v súvislosti s otvorením tzv. covidového pavilónu, ktorý v spomínanej nemocnici odprezentoval médiám. Neskôr sa objavili zarážajúce informácie o chýbajúcich centrálnych rozvodoch kyslíka pre umelé pľúcne ventilácie. Nemocnica v tom čase chcela situáciu riešiť kyslíkovými bombami. Dnes už sú rozvody dobudované. Pavilón v tejto chvíli covid pacientami naplnený nie je.

Lengvarský vyštudoval Vojenskú lekársku akadémiu J. E. Purkyňe v Hradci Králové. Z plukovníka na generála bol povýšený koncom roka 2018. Vo funkcii ministra by mal vystriedať Marka Krajčího (46), ktorý odstúpil po dovezení vakcíny Sputnik V a vypuknutí vládnej krízy. Vedenia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny by sa mal ujať verejnosti málo známy poslanec Jozef Hlinka. Muž, ktorý sa po februárových voľbách dostal do parlamentu ako náhradník exministra Milana Krajniaka (48). Práve s ním sa paradoxne teraz vymení vo funkcii.

Na snímke brigádny generál Vladimír Lengvarský Zdroj: Dano Veselsk?

O Hlinkovom prípadnom vymenovaní za ministra hovoril šéf parlamentu Boris Kollár (55) už pred dvoma týždňami a chválou dnes nešetrí ani jeho predchodca Krajniak. „Tak ako poznám kolegu Hlinku, je to veľmi seriózny človek so skúsenosťami so štátnou správou. Myslím, že bude schopný veľmi hladko nadviazať na to dobré, čo sa nám podarilo doteraz, a určite prinesie aj nové veci," uviedol Krajniak s dôvetkom, že Hlinkovi plne dôveruje. Exminister práce tiež prízvukoval, že Hlinka pôsobil v štátnej správe dlhodobo. „Venoval sa aj sociálnej problematike. Dlhodobo sa zaujímal najmä o sociálne problémy zdravotne postihnutých či obetí trestných činov. Som si na 100 % istý, že v tomto zmysle má srdce na správnom mieste," uzavrel. Na kandidátnej listine strany Sme rodina do volieb 2020 si Hlinka v kolónke „profesia“ uviedol „živnostník“. No v minulosti pôsobil napríklad aj ako asistent poslankyne Adriany Pčolinskej.