Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov v mestách Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Ministerka spravodlivosti plánuje ponechať všetkých osem pracovísk, pričom majú vzniknúť len tri obvody. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod.

Hnutie Sme rodina však návrh novej súdnej mapy ani v upravenej verzii nepodporí. Predseda parlamentu Boris Kollár v utorok zdôraznil, že návrh považuje za „nepripravený, veľmi zlý a nezmyselný“. „Návrh by ministerka mala stiahnuť, lebo v tejto forme je veľká pravdepodobnosť, že v parlamente neprejde,“ zdôraznil šéf parlamentu.

Rokovať o téme súdnej mapy mali v utorok s ministerkou aj jej bývalí kolegovia zo strany Za ľudí. „Pani ministerka by mala byť viac odvážna, pretože skutočnú reformu justície vrátane reformy prokuratúry potrebuje Slovensko ako soľ,“ uviedla predsedníčka strany Veronika Remišová. "Problém pre stranu Za ľudí je, že premenovanie súdov na pobočky nepovažujeme za skutočnú reformu justície," dodala líderka Za ľudí, ku ktorej sa pridal aj líder OĽaNO Igor Matovič. Ten priznal, že Kolíková nemá dlhodobo jeho dôveru. V prípade, že reforma neprejde, si Matovič myslí, že predkladateľ by sa mal zamyslieť nad svojimi schopnosťami, nad tým, ako dokázal návrh reformy odkomunikovať a presvedčiť o nej.

Reformy ministerky spravodlivosti odmieta aj opozícia. Kolíková o stretnutie s poslancami mimoparlamentnej strany Hlas-SD neprejavila záujem. „Sme presvedčení, že o takejto reforme treba oveľa viac komunikovať s tými, ktorých sa týka, a nie ju pripravovať od ministerského stola v Bratislave a navyše každú chvíľu zásadne meniť jej parametre," poukázal Hlas-SD s tým, že poslanci strany súdnu reformu nepodporia.

“Od začiatku sme tvrdili, ze súdna reforma sa rovná rušenie súdov bez akejkoľvek hlbšej logiky a dôveryhodného vysvetlenia, ktorá akurát spôsobí nespokojnosť a chaos v súdnictve, je nezmysel z hlavy ministerky Kolíkovej,” pridal sa k exkolegom opozičný Smer-SD. Jediný, kto stojí za ideou súdnej mapy Kolíkovej, je poslanecký klub ministerky SaS. „Považujeme za kľúčové, aby reformy, ku ktorým sme sa zaviazali v pláne obnovy, prešli v parlamente a neboli predmetom populistického vytĺkania politického kapitálu," zdôraznil hovorca SaS Ondrej Šprlák.

„Reforma stojí na zväčšovaní kolektívov, ktoré umožňuje náhodný výber, a je to veľmi účinný protikorupčný nástroj," ozrejmila ministerka s tým, že zmeny majú priniesť rýchle a kvalitné rozhodnutia bez korupcie. Napriek tvrdeniam Márie Kolíkovej, že celá reforma bude pre súdnictvo prospešná, nedôverujú jej ani samotní zamestnanci súdov.