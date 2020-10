Volanie po zverejnení reformného plánu je už niekoľko dní najhorúcejšou témou na našej politickej scéne. Včera sa národ konečne dočkal, keď minister financií Eduard Heger na tlačovej konferencii predstavil dokument s názvom Moderné a úspešné Slovensko. Šéf rezortu tvrdí, že vláda nečakala do 15. októbra, keď treba plán zaslať Európskej komisii, ale že o jednotlivých bodoch dokumentu s jej členmi diskutovali už od leta. Teraz plán ukázal aj verejnosti so slovami: „Zo Slovenska to urobí krajinu, kde bude radosť žiť.“ Tieto slová na následnej tlačovej konferencii, ktorá bola zvolaná expresne rýchlo, okamžite vysmial predseda Smeru-SD Robert Fico (56). „Je tam to, čo sa prisnilo v noci babke.“

Plán sa pritom zaoberá hneď ôsmimi oblasťami: Fiškálne reformy, zelená ekonomika, trh práce a sociálna udržateľnosť, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie, verejné inštitúcie, regulácie a digitalizácia. „Najdôležitejšie je, aby malo Slovensko zdravé verejné financie, od toho sa to všetko odvíja,“ povedal Heger s tým, že do fiškálnych reforiem zaradili riešenie dôchodkového systému, daňovú reformu či boj proti únikom daní do schránkových firiem. Cieľom plánu je podľa rezortu financií dostať krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ v HDP na hlavu do roku 2030.

Reforma je teda naplánovaná na 10 rokov, čo Fico považuje za ďalší vážny problém: „Je to dokument, čo chce vláda Igora Matoviča (47) v roku 2030. Čo to má spoločné s bojom proti pandémii?“ Líder opozičnej strany nerozumie ani tomu, prečo je v dokumente daňová či dôchodková reforma. Heger to považuje za potrebné a chystá aj zmenu na rýchlejšie čerpanie peňazí z Európskej únie: „Vo verejnom obstarávaní pripravujeme zmeny, aby sme vedeli využiť prostriedky z EÚ rýchlo a efektívne.“ Na druhej strane nájdete tie najzaujímavejšie body z plánovanej reformy.