To NAJ z Vianoc našich POLITIKOV: Čo chceli nájsť pod stromčekom a KTORÉ zvyky dodržiavajú?

Naši politici a političky počas sviatkov opúšťajú svoje parlamentné kreslá a smerujú do svojich domovov za rodinami a príbuznými. My sme sa viacerých z nich ešte pred Štedrým dňom spýtali, ako budú prežívať sviatky, aké dodržiavajú tradície a čo by napríklad radi uvideli pod stromčekom.

Romana Tabák (Sme rodina) napríklad miluje darčeky, ktoré nie sú materiálne, ale zážitkové. Prezradila nám, že aj ona sama sa počas sviatkov napríklad otužuje v jazere. Ak aj dôjde na to, že si odpočinie pred televízorom, tak si rada pozrie Popolušku.

Podobný filmový výber má aj Richard Raši (Hlas-SD). Ten doplnil aj ďalšie klasiky ako Perinbaba či Mrázik, ktoré si so svojimi dcérami rád pozrie aj tento rok. Vianočné sviatky trávi v kruhu svojej rodiny. Rovnako tak aj bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Hlas-SD)."Na štedrovečernom stole nesmie chýbať kapustnica, oblátky s medom a vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom, samozrejme s domácou majonézou," priblížila.

"A keďže sme poskladaná rodiny z rôznych kútov Slovenska, tak nechýbajú ani tradičné pirohy z pohánkovej múky." Veľmi by ju potešil vlastnoručne vyrobený darček od jej syna.

Jej stranícka kolegyňa Zuzana Dolinková (Hlas-SD) do tretice zostáva verná slovenským vianočným televíznym klasikám: "Okrem Popolušky si spolu s deťmi počas voľných sviatočných dní radi pozrieme napríklad i sériu komédie Sám doma alebo filmovú komédiu S tebou mně baví svět."

S rodinou trávia vianočné sviatky v duchu kresťanských hodnôt. Pred Štedrou večerou sa modlia a taktiež chodia aj na polnočnú omšu.

"Z generácie na generáciu sa snažíme zachovávať a učiť deti vianočné vinše, hádzať orechy do štyroch kútov, či robiť si krížik medom na čelo pred večerou. Aj keď musím otvorene priznať, že každý rok sa stále viac presviedčame o tom, že táto snaha o dedenie vianočných tradícií je asi viac naše prianie ako realita, lebo na mladú generáciu sa tieto zvyky už asi veľmi nelepia," približuje Dolinková.

České klasiky zasa ovládnu sviatky u Marcinkovcov. "Ja som rozprávková a manžel miluje české klasiky, takže od Popelky cez Pelíšky," povedala nám poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS). Hoci pochádza zo Spiša, na polnočnú omšu nechodia, avšak do kostola počas Vianoc áno.

"Chodievala som na polnočnú kým som nemala malé dieťa, ale dvojročná dcérka v tom čase už dávno spí, tak si na tú čarovnú atmosféru vianočnej polnoci ešte pár rokov ako rodina počkáme." A či zachovávajú nejaké zvyky? Spomenula, že každý rok pripravuje po štedrovečernej večeri nejaký netypický dezert. Na večeru majú typicky kapustnicu, rybu, šalát, ale sladké finále obmieňame. Minulý rok to boli slivkové perky, tento rok chcem robiť naše obľúbené tiramisu ako sladkú bodku k rozprávkam.