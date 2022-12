Uniknutá škandalózna komunikácia medzi ministrom vnútra Romanom Mikulcom (50) a poslankyňou hnutia Sme rodina Romanou Tabák (31) doslova šokovala verejnosť. Šéf rezortu vnútra nechutne odbil extenistku, ktorá žiadala o pomoc s migrantmi v pohraničí. Nasleduje exkluzívny rozhovor so starostom, ktorého meno sa spomína v esemeskovej komunikácii. Ten tvrdí, že práve vďaka Tabák sa veci konečne rozhýbali a kompetentné orgány začali riešiť ich problém.

Portál topky.sk zverejnil komunikáciu, v ktorej sa na ministra vnútra Mikulca mala obrátiť poslankyňa Tabák s prosbou, či by nemohol prednostne riešiť situáciu obce Drietoma, ktorá čelí problémom s migrantmi zo Sýrie.

"Je tu starosta Drietomej a občan Kútov. Migranti im pobehujú po dvore. Žiadna bezpečnosť. Hliadky chodia iba na zavolanie...Celé zle. Čakáme kým sa niečo stane? Deti sa boja ísť sami do školy. Komunikujte so starostami obcí pri hraniciach!!!" písala Mikulcovi neskoro večer Tabák. "Čo to trepeš? Sa preber!" reagoval na ňu minister vnútra. "Ja nie som tvoj k*k*tko Boris," dodal tiež.

Tabák následne zopakovala, že starostovia nemajú s kým komunikovať a ľudia sa v obci necítia bezpečne. "My komunikujeme so starostami a aj so starostom Drietomej. Nemá tam žiadnych migrantov, tak nevytĺkaj si z toho svoj kapitál," odpísal jej Mikulec. Šéf rezortu vnútra tiež obvinil Tabák z úplatkárstva a že sa pritom tvári ako panenka Mária. "Nepíš mi, dvíha sa mi z teba žalúdok," dodal v esemeske minister.

Tabák sa síce vyjadrila, že Mikulec sa jej ospravedlnil a pre ňu je celá vec uzavretá, no aktuálne zverejnila status, kde Mikulcove správanie a slová opäť kritizovala!

Poslankyňa Tabák sa o situácii v pohraničnej obci dozvedela v diskusnej relácii TA3, kde bola osobne prítomná. Jedným z hostí bol starosta obce Drietoma - Jaroslav Mego. Ten hovoril o problémoch po uzatvorení českých hraníc, po ktorom slovenské pohraničie zaplavili migranti. "Ona ma zastavila hneď po relácii a oslovila ma, že aké problémy tam máme. Prisľubila mi, že napíše pánovi ministrovi vnútra," spomína si na stretnutie s Tabák starosta. Veci sa podľa jeho slov už hneď na druhý deň začali hýbať. Vtedy ešte netušil, aké vulgárne slová si musela vypočuť poslankyňa Tabák od Mikulca.

"Fakt je ten, že po tejto televíznej relácii hneď ráno ma kontaktoval viceprezident Policajného zboru. Ubezpečil ma, že sa nám budú snažiť pomôcť. Kontaktovali ma aj z Krajského riaditeľstva Policajného zboru," povedal nášmu denníku Mego. Na základe toho starosta rozposlal esemesky do lokalít, kde ľudia prichádzali do styku s migrantami, a ubezpečil ich, že v policajnom zbore majú snahu im pomôcť.

"Začali sa nám pohybovať hliadky v daných lokalitách a ľudia sa začali cítiť trošku bezpečnejšie, upokojili sa a nebola taká nervozita," vraví starosta Drietomej. "Myslím si, že tá komunikácia nejakým spôsobom pomohla, lebo viceprezident Policajného zboru by mi nevolal len tak," skonštatoval Mego.

Starosta obce Drietoma sa posťažoval, že dovtedy nedostali žiadne informácie, a nepodarilo sa dospieť ani k spolupráci s krajským riaditeľstvom PZ. V dedine sa pohybovalo málo hliadok a ľudia mali stále väčšie obavy a strach. "Mne tu zvonili telefóny denno-denne, často aj v noci. Občania potrebovali nejaký pocit, že niekto sa o nich stará, a že sa to nehádže cez palubu," hovorí Mego.

