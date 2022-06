TO JE HNUS! Mladému Sulíkovi úplne "PREPLO", školákovi odkázali "ZJEDZ HO*NO"! A on ho zjedol..

Minister hospodárstva Richard Sulík má pred sebou náročný deň. Od vzniku súčasnej vlády ho bude totiž prvýkrát odvolávať opozícia. Aj to je dôvod, pre ktorý by dnes potreboval čo najväčšiu podporu, ako od svojich kolegov, tak od svojich blízkych.

Tým je aj jeho syn Filip, ktorý sa však aj v týchto náročných dňoch sústredí na svoj kontroverzný projekt. Ako sme už v minulosti písali, mladý Sulík stojí za stránkou, na ktorej sú zverejňované rôzne, častokrát doslova šialené výzvy, ktoré za pár eur plnia prevažne nezletilí ľudia. Aj keď sú podobné „hecovačky“ medzi mladými ľuďmi bežné, podľa odborníka majú svoje riziká. „Prvým je finančná odmena v stovkách eur, ktorá ľudí môže lákať urobiť veci na hrane a v rozpore s ich hodnotami,“ hovorí neuropsychológ Peter Strcula z Krause Mental Care Group.

Už dávnejšie sme tak mali možnosť vidieť, ako deti vypijú na ex fľašku kečupu či ako si ponoria hlavu do záchoda a spláchnu ho. Najnovšia "výzva", ktorá sa objavila na stránke Sulíkovho syna, je poriadne cez čiaru. Už pri minulých výzvach sme písali, že sú dehonestujúce a ponižujúce a žiaľ, to isté platí o tej najnovšej. "Nájdi nejaké ho*no pri ceste tak, ako naposledy, ale tentokrát ho neroztlač v ruke, ale ochutnaj ho - normálne si z neho odkusni, trošku to požuj a potom to môžes vypľuť, nemusíš prehltnúť. Dobrú chuť," píše sa v šialenej výzve. Ak tipujete, že sa našiel niekto, kto to za 100 eur urobil, hádate správne.

Mimochodom, kolega Filipa Sulíka sa v našom predošlom článku dušoval, že ak ide o nebezpečnú výzvu, stiahnu ju. Napriek tomu tam stále svieti výzva "Vypijem vodku na ex", pričom na obrázku je celá fľaša, alebo "Preskočím 3 ľudí na bicykli", či "Zjem pašteku s tatárkou a zapijem to surovím vajcom". Kiežby sa dnešná mládež radšej učila gramatiku a vedela, ako sa píše slovo "surovým" a zbytočne sa nehecovala v nechutnostiach, ktoré za finančný obnos ešte verejne propaguje známy syn ministra... Snáď raz.