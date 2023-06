Chce polarizovať alebo spájať? Na Slovensku azda nenájdete politika, ktorý by vo svojich slovných útokoch častejšie spomínal americkú ambasádu a jej možný vplyv na slovenských politikov, ako je Robert Fico (58). Ani to ho však neodradilo prijať pozvanie zástupcov USA na oslavy amerického Dňa nezávislosti.

Robert Fico opakovane obviňuje Spojené štáty zo zasahovania do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky. Napriek tomu sa vo štvrtok objavil na oslavách amerického Dňa nezávislosti, ktoré organizovala práve ambasáda USA. Tá ambasáda, ktorej podľa neho slúži prezidentka Zuzana Čaputová, ktorú dokonca označuje za americkú agentku.

Politológ Radoslav Štefančík pre Noviny PLUS TV JOJ zareagoval na tieto Ficove výroky uštipačne. Tvrdí, že by sme ich nemali brať príliš vážne. S odvolaním na expremiérovú minulosť, konkrétne na jeho predklon pred americkým prezidentom Barackom Obamom, Štefančík tvrdí: „To s tou americkou agentkou je len hra pre jeho voličov, o ktorých si Robert Fico myslí, že žerú seno."



Zo spomínanej akcie, na ktorej sa Fico objavil spoločne s podpredsedom strany Jurajom Blanárom, vzniklo aj množstvo podarených záberov. Na jednom z nich si obaja smeráci robia spoločnú „selfie" s veľvyslancom USA Guatamom Ranom. Zábery z osláv Dňa nezávislosti nenechali chladnými ani ostatných politikov, ktorí spoluprácu s USA považujú za veľmi dôležitú. Poslanec Andrej Stančík z Demokratov si neodpustil ironickú poznámku: „Možno je to však len súčasť zahraničnej politiky ‚všetkých azimutov'. Z Kremľa berú nóty a z Washingtonu chlebíčky." Naopak, Juraj Krúpa zo strany SaS sa zameral na Ficovu predvolebnú rétoriku.

Napriek tomu, že Fico obviňoval prezidentku z toho, že si k Američanom chodí po pokyny, Krúpa verí, že Fico bude opäť slúžiť USA: „Fico nemá chrbtovú kosť, to už dávno vieme. Napriek jeho predvolebnej rétorike verím, že bude môcť Američanom vychádzať v ústrety všade, kde sa dá. Tak to robil v USA aj v Európskej únii."



K celej situácii sa nasledujúci deň vyjadril aj samotný predseda Smeru, ktorý na účasti na podujatí nevidí nič zlé. „Už sme to povedali veľakrát, ale asi je to márne. SMER - SD nerobí politiku podľa článkov v médiách, ale podľa toho, čo je nám vlastné, čo je dobré pre Slovensko a ako si predstavujeme profesionálnu, zodpovednú a suverénnu politiku. My nemáme v programe vytváranie nepriateľov zo svetových veľmocí, my máme v programe budovanie suverénnych partnerstiev postavených na úcte a rešpekte, ktoré budú Slovensku na prospech a nie na škodu," uzavrel Fico.

