Zasadnutie Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorom by mal policajný prezident Peter Kovařík vysvetľovať situáciu okolo jeho obvinenia, by malo byť v utorok 7. septembra. Novinárom to v pondelok povedal predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO). Únik uznesenia o Kovaříkovom obvinení považuje Krúpa za účelový.

Krúpa chce zvolať výbor čo najskôr, no možné to podľa neho bude až na budúci týždeň, pravdepodobne v utorok 7. septembra. V úniku uznesenia vidí snahu o diskreditáciu policajného prezidenta, vníma to ako účelové. Neuvažuje nad tým, že mohol byť iný zdroj úniku ako prokuratúra. V obvinení policajného prezidenta sú veci, ktoré Krúpovi nesedia, vníma ich ako slabé. „Obvinenia sa nemajú o čo opierať,“ dodal. Kovařík má podľa neho právo veci vysvetľovať. „Preto bude zvolaný výbor, aby nám to vysvetlil,“ skonštatoval.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v pondelok avizoval, že podnikne ďalšie kroky voči Kovaříkovi. Jedným z riešení je podľa neho aj postavenie mimo služby, no na to musia byť splnené podmienky. Mikulec tiež zopakoval, že šéfovi polície dôveruje a je presvedčený o tom, že nezastavil policajnú akciu.

Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila vo štvrtok (26. 8.) Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Kovařík obvinenie odmieta. Šéf polície vyzval prokuratúru, aby začala trestné stíhanie pre uniknutie dokumentu o vznesení mu obvinenia na verejnosť. Poukázal na to, že uznesenie nikomu neodovzdal, nekopíroval a nezverejnil.

