"Zajtra bude deň, kedy sa takto pred rokom objavil prvý nakazený a Slovensko začalo boj s pandémiou," začal tlačovú konferenciu predseda strany Hlas-SD a bývalý premiér Peter Pellegrini. "Sme žiaľ v situácií, kde musíme skonštatovať, že sme tento boj nezvládli a vedieme svetový rebríček v počte nakazených aj v počte úmrtí," pokračoval.

Ostré slová kritiky prišli na aktuálnu situáciu vo vláde. "Vláda zlyhala. A už niekoľko dní predstavuje ľuďom perverzné divadlo s divnými hercami, aby odlákala pozornosť od stavu, v ktorom sa krajina nachádza," poznamenal Pellegrini. Vládu Igora Matoviča vyzval na podanie demisie. Do budúcnosti si totiž nevie predstaviť, ako po vládnej kríze budú vyzerať ich rokovania. Prezidentku žiada, aby vypísala referendum na odchod súčasnej vlády. "To, čo, nám predvádza vládna koalícia, je trápne a dúfame, že prezidentka toho nebude súčasťou," podotkol expremiér Peter Pellegrini.

Pred dvoma týždňami opozičná strana vyzývala vládu, aby podala demisiu a aby krajinu viedla do ďalších volieb úradnícka vláda. "Podpisy referenda idú takým tempom, akým už dávno nešla žiadna petícia v tejto krajine. Pevne verím, že už v apríli budú prezidentke doručené hárky," poznamenal.

Vakcínu Sputnik V premiérovi Igorovi Matovičovi nevyčíta, tvrdí však, že práve ňou začalo celé vládne divadlo. "Osobne som sa vyjadril, že by som sa tiež pozrel do sveta po možnostiach, takže takýto krok by som mu nevyčítal," poznamenal predseda strany. Podľa neho však ruská vakcína mala byť doplnkový tovar, nie nosnou vakcínou krajiny. "Tu analyzujeme, či je to zámer premiéra, alebo je to zámer niekoho iného a Matovič je zapojený v hre, o ktorej ani netuší," dodal.

Ministra hospodárstva Richarda Sulíka kritizuje za to, že jediné čo dosiahol, bolo otváranie záhradkárstiev a predsedníčku hnutia Za ľudí Veroniku Remišovú označil za herečku, "ktorá má na to čiastočne aj vzdelanie".

Tvrdou kritikou nešetril ani pauzu, ktorú si koalícia dala na prehodnotenie ďalšieho postupu. "Keď chceli, vedeli prijať zákon za 24 hodín. Večer si ho premiér vymyslel a ráno ho schválili," tvrdí expremiér.

Podľa neho koaličná kríza skončí tak ako vždy - ako voda v koši. "Premiér si buchne po stole, povie Remišovej, že ju v skutočnosti ani nepotrebuje, a ak nebude so Sulíkom poslúchať, tak si to s nimi vybaví. Možno im hodí malú kostičku vo forme Krajčího," uzavrel tlačovú besedu Pellegrini.