TIETO politické strany postavia VLASTNÉHO KANDIDÁTA do boja o PREZIDENTSKÝ PALÁC!

Zatiaľ čo v Českej republike sa skončil boj o post prezidentské kreslo, Slovensko bude obdobná voľba čakať v roku 2024. Zatiaľ však nevieme odhadnúť žiadne mená a ani to, či súčasná prezidentka Zuzana Čaputová pôjde do volieb aj druhýkrát. Preto sme oslovili politické strany, či by vedeli prezradiť, či premýšľajú nad vlastným kandidátom.

Slovenská národná strana nám odpovedala, že všetku svoju pozornosť momentálne sústreďujú na parlamentné voľby a otázku o prezidentskom kandidátovi považujú za predčasnú. Iné strany pripúšťajú možnosť, že do boja o prezidentské miesto postavia vlastných kandidátov.

"V KDH aktuálne prebiehajú aktívne rokovania v otázke prezidentských volieb a v hnutí uvažujeme aj o postavení vlastného kandidáta či kandidátky na prezidenta. Keďže rokovania nie sú ukončené o výsledkoch, prípadných spoluprácach aj personálnych otázkach budeme včas informovať," odpovedalo na našu otázku Kresťanskodemoratické hnutie. Vlastného kandidáta postaví aj strana Aliancia, ktorá sa zameriava na maďarskú menšinu: "Napriek tomu, že s veľkou pravdepodobnosťou postavíme vlastného kandidáta, hovoriť o konkrétnych menách v tejto chvíli je predčasné."

Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko bola vo vyjadrení jasnejšia. "Ak sa Zuzana Čaputová rozhodne opäť kandidovať, Progresívne Slovensko jej vyjadrí jednoznačnú podporu. Začínali sme spolu v PS a je tou najlepšou predstaviteľkou hodnôt, ktorými sa riadime, a ktoré chceme presadzovať. Rovnako sme hrdí na to, ako reprezentuje Slovensko v zahraničí, s akou úctou ju vnímajú kolegyne a kolegovia v celej Európe a ako jasne vie obhajovať záujmy Slovenska a všetkých ľudí, ktorí v našej krajine žijú. Zuzana Čaputová je najlepšia hlava štátu, akú kedy Slovensko malo."

Hoci v prieskumoch sú dlhodobo na prvom mieste, opozičný Hlas-SD momentálne prezidentské voľby intenzívne nerieši. "Pre nás je to aktuálne predčasná téma," odpovedala hovorkyňa strany. Ostatné oslovené parlamentné aj mimoparlamentné strany na naše otázky nereagovali.