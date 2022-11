O vypísanie referenda, ktoré by viedlo k predčasným parlamentným voľbám, bojuje opozícia už viac než rok. Hoci prezidentka Zuzana Čaputová (49) po odobrení jednej z otázok Ústavným súdom všeľudové hlasovanie skutočne vypísala, nie všetci sú spokojní s jeho termínom.

Dnes je už známe, že referendum bude 21. januára 2023. Tento dátum je však problematickejší, než by sa zdalo. Prakticky od samotného začiatku ho kritizujú predstavitelia Smeru-SD, ktorým sa pritom ani na druhý pokus nepodarilo sformulovať otázky v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.

Premiér Heger: Referendum je vraj Ficova kampaň za ktorú zaplatíme my všetci

Predseda strany Robert Fico (58) sa domnieva, že prezidentka Čaputová sa svojimi rozhodnutiami pokúša referendum zmariť, a to napríklad aj tým, že sa plebiscit nekonal počas októbrových spojených volieb. „Lebo vtedy by bolo úspešné. Keď už takto na pokyn jej chlebodarcov učinila, referendovú skazu dokončila vyhlásením na 21. januára 2023, hoci ho mohla vyhlásiť aj v polovici februára,“ komentoval prezidentkino rozhodnutie Robert Fico.

Zuzana Čaputová sa ohradila proti vyjadreniam, že o jednej otázke mohla vyhlásiť referendum už 29. októbra a o druhej otázke až po tom, čo by o nej rozhodol Ústavný súd. „Som viazaná petíciou v podobe, v akej mi bola doručená, teda s dvomi otázkami v jednej petícii. Ak by mi boli doručené dve petície, pre každú otázku samostatne, potom by bolo možné vyhlásiť dve referendá v rôznych termínoch konania,“ vysvetlila.

Problematický je však podľa Fica aj nový vytýčený termín. Podľa opozičného politika je totiž „sorosovcom“ dostatočne zrejmé, že v predvianočnom období nie je možné viesť účinnú kampaň a „život“ na Slovensku sa znovu začína až 6. januára. „Zrátali si to a povedali, že zmaria aj kampaň, keď už zmarili referendum, pretože dva týždne medzi 6. januárom a 21. januárom sú výsmechom státisícom ľudí, ktorí podpísali petičnú akciu,“ dodal Fico. Termín sa nepozdáva ani podpredsedovi strany a exministrovi financií Ladislavovi Kamenickému, ktorý ho komentoval slovami - „dúfam, že nebude meter snehu“.

