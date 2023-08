“Maďari v slovenskej politike boli kedysi jazýčkom na váhach, ktorý dokázal podporiť témy dôležité pre budúcnosť štátu”, hovorí bývalý podpredseda slovenskej vlády aj parlamentu Gábor Zászlós, ktorý v slovenskej vrcholovej politike pôsobil v porevolučnom období.

Dodáva, že vtedy to bola iná doba a politici sa nevedeli v politickom svete “udomácniť”. Dnes je iná doba. “Dnes sa mu javí, že keď si sadne do čiernej limuzíny, myslí si, že svet za jej oknami je iný. Neuvedomuje si, že toto je len dočasné. Po odchode z politiky limuzína odchádza a ty musíš presadnúť do električky. Ako si sa choval v tej pozícii voči ostatným, tak sa budú chovať voči tebe, až nebudeš vo svojej pozícii. Toto, čo žijeme, je politicko-kultúrny Balkán,” komentuje Zászlós, ktorý po odchode z politiky odišiel do podnikateľskej sféry a dnes z tejto nezávislej pozície komentuje politické dianie.

O tom, kde sa politika mentálne posunula, v akej pozícii je dnes národnostná politika, ale aj o Orbánovi, ktorý politikom maďarskej národnosti “vyčistil” žalúdok pre ich neschopnosť dostať sa do slovenského parlamentu hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou bývalý podpredseda slovenskej vlády a bývalý podpredseda parlamentu Gábor Zászlós.