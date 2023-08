Rozsiahla policajná akcia s krycím názvom Rozuzlenie cieli na vysokopostavené osoby vo vedení tajnej služby, prokuratúry, aj na policajtov, ktorí vyšetrovali prípad manipulácií vyšetrovania v kauze takzvaných Čurillovcov.

Policajný prezident Štefan Hamran na tlačovej besede opäť neudržal vecný tón a skĺzol k emóciám a politike. “Policajný prezident Hamran nie je nad vecou. Svoje osobné názory a postoje pretavuje do svojej práce, čím diskredituje celý policajný zbor. A nech sa na mňa nehnevá, som presvedčený, že nemá čo robiť na svojej stoličke a zodpovednosť za to nesú tí, ktorí ho môžu odvolať. To je v tomto prípade premiér Ódor a za týchto politických a právnych okolností aj prezidentka Čaputová. Myslím, že bol veľký problém už keď musel odísť minister Šimko a bol tam konflikt. Vtedy mali odísť obidvaja,” komentoval dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda, ktorý sa pokúsil analyzovať, o čo v tomto zamotanom prípade vojny policajtov ide.

Príbeh, ktorý sa začal odposluchmi SIS a stretnutím politických špičiek v pivnici, a pokračoval nahrávkami vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby, ktoré mali dokazovať, že sa manipulovalo vyšetrovanie, sa posúva do ďalšieho dejstva. Obvineniam čelí bývalý riaditeľ tajnej služby Vladimír Pčolinský, jej súčasný riaditeľ Michal Aláč, bývalý policajt Ján Kalavský, podnikateľ Peter Košč a podozriví sú aj viacerí členovia tímu Oblúk.

Aké bude ďalšie pokračovanie kauzy, prečo sú nebezpečné vyjadrenia politikov o práve na odpor, ale aj o tom, či aktuálne udalosti majú parametre štátneho prevratu hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda.