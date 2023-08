Slovenská podnikateľská sféra zažila za posledné tri roky niekoľko vážnych otrasov. Azda najväčšiu škodu spôsobovala legislatívna smršť, ktorá neprehľadne a bez akéhokoľvek systému menila podmienky pre fungovanie firiem. Pred voľbami preto firmy a zamestnávatelia pozorne sledujú, s akou ponukou prídu politické strany a potom aj nová vláda.

“Mne chýba u politických subjektov konektivita k priemyslu a hospodárstvu ako takému. Berú to ako samozrejmosť. Je to normálne, je to tu, tak nech platia. Ale keď žijete v normálnej spoločnosti, za zaplatené peniaze očakávate protislužbu. Ak ju nedostanete, je problém,” komentuje aktuálnu situáciu podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Vladimír Slezák.

Hovorí, že komunikáciu im sľubovali aj vlády predtým. Problém je, že väčšinou bola formálna: “A to vás prestane baviť strácať čas s vládou a poslancami, ktorí si vás vypočujú a potom urobia niečo úplne iné, než na čom ste sa s nimi dohodli.”

Čo očakávajú firmy a zamestnávatelia od politikov a novej vlády? Prečo sa európske firmy sťahujú do USA a Číny? A dokážeme my tu v Európe konkurovať lacnej produkcii zo zámoria, ktorú nelimitujú prísne nariadenia Green dealu? A v čom boli komunisti úplní amatéri?

Hosťom relácie TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou bol podpredseda SOPK Vladimír Slezák.