“V komerčnom marketingu sa už dávno nerobia takéto hlúpe triky, aby ste nalákali ľudí. To už sa robí len u šmejdov, ktorí sa vám snažia predať antialergické paplóny,” hodnotí podľa neho podvod na Rómoch marketér Pavol Minár.

“Tí ľudia, ktorí robili kampaň v osadách a dosiahli výsledky 70, 80 či 90 percent sú famózni skvelí marketéri. V OLANO urobili fatálnu strategickú chybu, že ich nenechali robiť celoštátnu kampaň. OĽaNO tak mohlo mať deväťdesiat percent. Ak vyzerám, že som sarkastický, hovorí zo mňa len čistá závisť. Pretože žiadna moja kampaň nikdy takéto výsledky nedosiahla,” ironicky komentoval zázračné percentuálne zisky Igora Matoviča v rómskych osadách špecialista na marketing Pavol Minár.

Podľa neho si šéf Obyčajných ľudí dlhodobo mýli politickú prácu s politickým marketingom. “Má pocit, že politický marketing je politická práca. Politický marketing má propagovať politickú prácu. On robí marketing a myslí si, že je to práca,” nešetrí expert šéfa Obyčajných ľudí, ktorý tentokrát na to, aby sa silou-mocou udržal v parlamente, použil podľa neho triky reklamných šmejdov.

O tom, kam ešte môže dorásť kreativita trnavského politika, ale aj o tom, či progresívcom prehral voľby bratislavský primátor a riaditeľka Divadla Pavla Országha Hviezdoslava s jej dúhovo-ukrajinským plagátom a odrezanou hlavou, hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou marketér Pavol Minár.