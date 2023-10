Maďarskej národnostnej strane Aliancia - Szövetség chýbalo na vstup do parlamentu len 12-tisíc hlasov. Možno to boli práve tie, ktoré si za prísľub 500 eur “kúpili” Matovičovi ľudia.

“Ak by som chcel byť ironický, povedal by som, že my nabudúce ponúkneme tisíc eur,” konštatuje György Gyimesi. Dodáva, že aj napriek volebnej porážke hlavu šéfa strany Krisztiána Forróa žiadať nebude.

Varuje však pred koncom maďarskej etnickej politiky, ktorá utrpí opakovaným neúspechom Maďarov v parlamentných voľbách.

“Musíme ponúknuť alternatívu, ale nevieme akú. Čo sa stane, ak Maďari nebudú ďalšie štyri roky v parlamente? Ľudia si zvyknú že tam Maďari nie sú a povedia si, že sa tým nič nemení. Zvyknú si voliť slovenské politické strany a začnú sledovať slovenské médiá, v ktorých my nie sme. Ak sa strana neotvorí novým ľuďom a myšlienkam, ostane len regionálnou stranou, ktorá bude silná v obciach a samosprávach, ale nie na celoštátnej úrovni,” konštatuje trpkú realitu Gyimesi.

Čo povedali tieto voľby o maďarskej národnostnej politickej scéne. V relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou o téme hovoril György Gyimesi.