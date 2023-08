Zaneprázdnení svármi v domácom politickom rybníku máme tendenciu nevnímať širší kontext diania okolo nás. Pritom práve trendy, ktoré vidíme vo svete, skôr či neskôr tvrdo dopadnú aj na naše peňaženky. Európa sa bude musieť podľa slov Jacquesa Vandermeirena, generálneho riaditeľa prístavu v Antverpách, ktorý je druhým najväčším prístavom na kontinente, pripraviť na tvrdých desať rokov zoči-voči Spojeným štátom americkým a Číne.

Likvidujú nas vysoké ceny energií, ktoré poškodzujú náš priemysel a likviduje nás aj záplava lacných čínskych elektromobilov. “Hnací motor Európskej únie, ktorým je Nemecko, sa zadiera. Aj v dôsledku Green Dealu, stále prísnejších unijných noriem na spaľovacie motory či postoj Berlína k jadrovej energetike,” konštatuje český ekonóm, analytik činný pri Organizácii spojených národov a bývalý člen Národno ekonomickej rady vlády Českej republiky LUKÁŠ KOVANDA. Ten upozorňuje na analýzu agentúry Bloomberg, ktorá Nemecko označila za “chorého muža Európy”, ktorý môže nakaziť aj ostatné krajiny.

“Politici by mali prehodnotiť svoje postoje. Európa nakoniec môže ostať v tomto svete ako osamotený kôl v plote a môže sa stať, že z nej bude skanzen pre čínskych turistov, ktorí si sem budú chodiť robiť pekné fotky historických stavieb. Ale to bude všetko. Lebo v technológiách bude udávať tón niekto iný. A kto udáva tón v technológiách, udáva tón aj v zbrojení a kto udáva tón vo vojenskom zbrojení, či sa nám to páči, alebo nie, šíri svoje hodnoty. Keď bude Čína vojensky silnejšia ako Európa, bude vo svete šíriť svoje hodnoty Čína, nie Európa. Európa musí pochopiť, že k chce šíriť svoje hodnoty, musí byť silná bezpečnostne aj ekonomicky. A to v Europe chápu iba Poliaci,” načrtol analytik scenár vývoja.

O tom, ako si likvidujeme priemysel, ako sa hospodárska mizéria odráža v politických reáliách, prečo sa k moci dostávajú extrémistické politické strany, o Poľsku, ktoré zbrojí a s Amerikou za chrbtom stavia nové jadrové elektrárne, či o spolupráci Maďatsla a Číňanov hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou ekonóm Lukáš Kovanda.

