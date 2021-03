Vzťahy medzi politickým štvorlístkom škrípu už dlhšie. Verejnosť to mohla vidieť pri mnohých ostrých vyjadreniach premiéra Matoviča na adresu lídra SaS Richarda Sulíka. Krebelujúcej SaS sa pred pár týždňami pridala aj strana Za ľudí na čele s Veronikou Remišovou.

Dvojica SaS a Za ľudí premiérovi čoraz očividnejšie naznačovala, že za zlé výsledky v boji s pandémiou môže najmä minister zdravotníctva zhnutia OĽaNO Marek Krajčí a je potrebné ho vymeniť. Minister reagoval, že z bojiska sa neodchádza a Matovič vyhlásil, že v prvom rade by mali odstúpiť ministri, ktorí žiadali otváranie ekonomiky.

Koaličný spor sa vyhrotil po nákupe vakcíny Sputnik V. Premiér ho totiž dohodol bez vedomia koaličných partnerov. Matovič deň po nákupe tvrdil, že samotní koaliční partneri mu naň dali súhlas. „Strana Za ľudí reagovala tak, že ak minister Krajčí chce, môže nakúpiť vakcínu na ministerskú výnimku,“ vysvetľoval v utorok s tým, že podobné výroky povedali aj predstavitelia SaS. Sulík kritizuje spôsob, akým „vítal“ Matovič vakcíny na košickom letisku.

V utorok rozhnevaní koaliční partneri SaS a Za ľudí zvolali rokovania svojich členov. Strana Za ľudí musela okrem koaličnej krízy riešiť aj iný problém - v posledných týždňoch prišla o dvoch poslancov. Hovorí sa o možnom odchode ďalších, lenže na existenciu poslaneckého klubu je potrebných aspoň osem poslancov, klub má v súčasnosti 10 členov.

Včera to už Richard Sulík povedal naplno. „Nastal čas, aby sme sa vážne bavili orekonštrukcii vlády,“ vyhlásil. Matovič podľa neho nezvláda manažovanie krízy a poštval proti sebe v podstate každého. „Ťažko môžeme takto ďalej fungovať. Nachádzame sa v ťažkej situácii a boj spandémiou evidentne nezvládame,“ vysvetlil. Potom sa on aj Veronika Remišová stretli s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Tá verí, že koalícia bude pokačovať v debatách a nájde zhodu o zmenách.

Na koaličnú krízu zareagoval aj šéf Sme rodina Boris Kollár. „Prosím vás, prestaňte sa hádať ako deti na pieskovisku,“ vyzval partnerov a pozval ich na spoločné stretnutie. Začalo sa o 17. hodine a do uzávierky nášho denníka ešte neboli známe výsledky.

Pred stretnutím Igor Matovič vyzval koaličných partnerov, aby odložili politikárčenie a nevyužívali Sputnik V na rozpad vlády.

Na snímke sprava podpredseda SaS a minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, predseda SaS, podpredseda vlády SR, minister hospodárstva SR Richard Sulík a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) prichádzajú na stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Bratislave 3. marca 2021.

Podľa ústavného právnika Mariána Gibu môže nastať viacero možností. „Keby došlo k demisii premiéra a tým aj celej vlády a bola by vymenovaná vláda v tom istom zložení len s iným premiérom, formálne pôjde o novú vládu. Aj to sa dá vztiahnuť pod pojem rekonštrukcia," vysvetlil.

Politológ Radoslav Štefančík tvrdí, že súčasná situácia bola len otázkou času. „Ľudia si možno mysleli, že s Matovičom volili zmenu, ale kto ho sleduje dlhé roky, vie, že s ním zmena neprichádza,“ poznamenal Štefančík. Zdôraznil, že pri Matovičovi sa čokoľvek zle predpovedá – jeho rozhodovanie totiž nie je racionálne. „Ak by sme mali rozumného politika, povedal by som, že vláda vydrží, lebo majú ústavnú väčšinu v parlamente. Minimálne Richard Sulík sa však poučil z toho, čo bolo po boku Ivety Radičovej a pokúsi sa udržať túto vládu pokope,“ dodal Štefančík. Strana Za ľudí podľa neho bojuje o prežitie. „Na hranici zvoliteľnosti je aj Sme rodina Borisa Kollára. Obe malé strany spravia podľa mňa čokoľvek, aby sa koalícia udržala. Do parlamentu sa ďalšie volebné obdobie zrejme nedostanú, preto sa pádu vlády budú chcieť vyhnúť,“ dodal. Riešením by podľa neho bol odchod Matoviča celkovo z politiky, čo však Štefančík nevidí ako reálne.

Na definitívny koniec to nevidí ani politológ Jozef Lenč. „Stále sú veci, ktoré budú časť koalície držať pokope, hoci je to najkritickejšia situácia koalície,” poznamenal. O existenciu ide vraj najmä strane Za ľudí. "Hrozí, že sa im rozpadne poslanecký klub a možno sa rozpadne aj samotná strana,” uviedol politológ.