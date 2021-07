Jedno z obvinení Františka Imreczeho súvisí s rozpočtovým opatrením eKasa. Toto opatrenie však muselo byť schválené vtedajším ministrom financií Petrom Kažimírom. Bez jeho „požehnania“, teda finančného krytia z ministerstva by nemohlo dôjsť k podpísaniu zmluvy s firmou Allexis, ktorú mal pod palcom rovnako obvinený podnikateľ Michal Suchoba.

Podľa výpovede Františka Imreczeho, ktorý začal spolupracovať s políciou si Peter Kažimír vypýtal poriadne veľkú províziu za to, aby dostal projekt eKasa "požehnanie" aj od ministerstva financií. Zdroj: Martin Baumann

„V tejto súvislosti ma na konci roka 2017 alebo začiatkom 2018 oslovil dlhoročný kamarát Petra Kažimíra Miroslav Slahučka a požiadal ma o stretnutie,“ má vypovedať Imrecze. Na tejto schôdzke mal Slahučka tvrdiť, že v súvislosti s plánovaným projektom eKasa požaduje Kažimír províziu. „Vo výške 5 percent z celkovej predpokladanej ceny projektu, čo je podmienkou na schválenie tohto rozpočtového opatrenia,“ mal povedať Slahučka. Dôvodom malo byť podľa Slahučku aj to, že dohody medzi Kažimírom a podnikateľom Jozefom Brhelom nefungujú tak, ako by mali, a teda si to vzal pod krídla on sám. Imrecze mal túto požiadavku na peňažnú odmenu tlmočiť aj Michalovi Suchobovi. „Suchoba považoval túto požiadavku za absolútne neadekvátnu a spýtal sa ma, či si myslím, že túto požiadavku naozaj musí splniť. Ja som mu povedal, že naozaj neviem,“ má vypovedať bývalý šéf FS.

