Beňová v rámci nemocničných vyšetrení podstúpila testy na koronavírus už včera ráno (29. októbra). "Osobne som bola testovaná dnes ráno v nemocnici pomocou PCR testu a výsledky by som sa mala dozvedieť poobede. Vlastne mi to padlo aj vhod, keďže budem mať platný test a nebudem sa musieť zúčastniť plošného testovania,"priznala europoslankyňa a zároveň vyzdvihla disciplinovanosť budúcich mamičiek. Tie totiž podľa jej slov testy v nemocniciach podstupujú bez problémov. "Všetci sú absolútne v pohode, majú rúško na tvári a tak. Inak neviem, prečo by niekto mal protestovať proti bezpečnostným opatreniam v nemocniciach, musíme byť zodpovední,"povedala.

O dobre zvládnutej organizácii celoplošného testovania má však Beňová pochybnosti. "Neviem si to všetko celkom dobre predstaviť. Myslím, že celá vec je organizovaná príliš na rýchlo a to môže ohroziť veľa ľudí. Tiež sa zamýšľam nad tým či je dobrý nápad organizovať podobnú akciu v priestoroch škôl, kam po víkende prídu naše deti. Neviem, neviem či je toto zodpovedné," zamyslela sa europoslankyňa. "Inak som zvedavá aj na to, čo bude s ľuďmi s pozitívnym výsledkom a ako sa bude kontrolovať doržiavanie karantény. Dáme im na nohu železnú guľu, alebo ako ďalej?"

monika benova, eurposky parlament Zdroj: EP

I keď sa smeráčke celý nápad s celoplošným testovaním zdá byť nepremysleným, ľudí od účasti odrádzať nechce. "Nech teda idú, no rozhodne by som im odporučila sa poriadne chrániť. Možno si vziať aj dve rúška a po príchode domov sa riadne vyumývať," radí Beňová s dôvetkom, že najviac drží palce všetkým zdravotníkom. "Práve tí to majú naozaj ťažké a zaslúžia si naše veľké poďakovanie. Keď už si toto Matovič vymyslel..." neodpustila si v závere štipľavú poznámku smerom k premiérovi.

Po pilotnej fáze, kedy sa na Orave a v okrese Bardejov podarilo pretestovať takmer 141 000 ľudí (5 594 nakazených), čaká masívne celoplošné testovanie aj zvyšok Slovenska. "Určite treba mať rúško, vziať si rukavice a na mieste si vydezinfikovať ruky. Hneď po návrate vyprať oblečenie. Neberte si so sebou jedlo, ani pitie, žiadne sladkosti ani žuvačky. Vyhýbajte sa dlhým zástupom a skupinkám ľudí. Určite bude lepšie prísť v iný čas, prípadne na iné odberové miesto, ako čakať v rade niekoľko hodín,"radí Slovákom lekár a generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a nemocníc Svet zdravia, Vladimír Dvorový.

