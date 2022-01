Na jeseň nás čakajú ďalšie voľby. Voliči v nich budú vyberať aj budúcich županov. Kandidátom OĽaNO tento post má byť poslanec Erik Ňarjaš (36). V minulosti sa zviditeľnil v tanečnej súťaži Let's Dance. Nielen on však umeleckú kariéru vymenil za tú politickú.

Hnutie OĽaNO je známe tým, že na svojej kandidátke dáva priestor známym osobnostiam. Jednou z nich bol aj Erik Ňarjaš, ktorý sa v roku 2020 dostal do parlamentu. Po dvoch rokoch sa tanečníkovi zamálilo a podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ má zabojovať o miesto župana Košického samosprávneho kraja (KSK). „Je tam veľký predpoklad, že do toho pôjdem,“ povedal Ňarjaš o kandidatúre pre Denník N v polovici januára. „Konkrétne nominácie ešte nie sú uzavreté, stále prebiehajú rokovania,“ informoval mediálny tím OĽaNO.

Ňarjaš má za sebou bohatú minulosť. Stal sa svetovým šampiónom vo viedenskom valčíku po boku Petry Marko v kategórii, kde tancuje profesionál s amatérom. Zviditeľnil sa aj v tanečnej šou Let's Dance na TV Markíza. Súťažil po boku bývalej tenistky Daniely Hantuchovej (38). Ako zákonodarca však v parlamente inicioval iba 6 zákonov. Medzi pozmeňovacími návrhmi nemá na stránke Národnej rady dokonca žiadny! Od volieb vystúpil v parlamente iba 6-krát, mal 11 faktických poznámok a žiadnu otázku v pravidelnej „Hodine otázok". Neradí sa tak k parlamentným „makačom”, ale skôr k „flákačom”.

Napriek jeho nie príliš veľkej aktivite mu však možno vo voľbách pomôže jeho meno. V minulosti sa napríklad herec Arnold Schwarzenegger (74) stal guvernérom Kalifornie v roku 2003. Na Ukrajine sa z herca a moderátora Volodymyra Zelenskyjeho (43) stal dokonca prezident krajiny.

Či je známe meno pri podobných voľbách pozitívom alebo skôr prekážkou, sme sa spýtali aj odborníka.

Prečítajte si tiež: