Pápež František (84) pokračoval v stredu posledným dňom v apoštolskej návšteve Slovenska. Čo motivovalo známe tváre politiky prísť si vypočuť slová Svätého otca na slávnostnú omšu, ale aj na to, ako podujatie vnímali z pohľadu pandemickej situácie zisťoval denník Plus JEDEN DEŇ priamo v Šaštíne!

Hlava katolíckej cirkvi počas homílie v Šaštíne vyhlásila, že Panna Mária je pre slovenský národ vzorom viery, ktorá kráča po ceste a nie je statická. Poprosil Slovákov, aby zostali na ceste. Dnešné Slovensko zároveň podľa pápeža potrebuje prorokov, ktorí svojím životom ukážu krásu Evanjelia, nastoľujú dialóg. Vyzýva tiež k súcitnej viere, ktorá je solidárna s núdznymi. Veriaci sa majú otvárať súcitnej viere, ktorá vedie zdieľať život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Podľa pápeža tiež nesmieme redukovať vieru na cukor, ktorý osladzuje život.

Pápež František v Šaštíne Zdroj: MATEJ KALINA

Pápež František sa v závere svätej omše rozlúčil so Slovenskom. Poďakoval sa biskupom, prezidentke Zuzane Čaputovej, civilným autoritám i všetkým, ktorí pripravovali jeho návštevu. "Drahí bratia, sestry, nastal čas rozlúčiť sa s vašou krajinou. Pri tejto eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu, spoločným slávením dôležitého náboženského i štátneho sviatku vašej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie," povedal zhromaždeným. Po požehnaní veriacich položil k soche Sedembolestnej Panny Márie zlatú ružu ako dar. Svätý otec po štvordňovej návšteve Slovenska odletel popoludní do Ríma.

Igor Matovič (48), minister financii Slovenskej republiky:



