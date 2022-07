O Zuzane Čaputovej je známe, že miluje prírodu. Svedčia o tom viaceré zábery z jej súkromia, na ktorých počas voľných dní oddychuje v slovenských horách. Tie sa rozhodla navštíviť aj túto sobotu. S radosťou na chvíľu odložila elegantné šaty, ktoré vymenila za tričko, legíny a trekovú obuv.

„Dvadsaťšesť kilometrov našimi krásnymi horami, únava, ale skvelý pocit. Pridala som sa v záverečný deň memoriálu Stopami ukrývaných detí 2022. Kráčali sme po stopách židovských detí Eliho a Esti, ktorí išli naprieč Slovenskom, aby sa vyhli transportom do nacistického koncentráku,” napísala prezidentka. Ako dodala, kráčali po stopách židovských detí Eliho a Esti, ktorí išli naprieč Slovenskom, aby sa vyhli transportom do nacistického koncentráku. "Časť cesty prešli sami, on mal 12 a jeho sestra 14 rokov. V samote, v zime, v hlade a v neustálom strachu, či ich niekto neudá. Hory im boli napokon útočiskom. Vojnu prežili aj vďaka odvážnym jednotlivcom, ktorí im občas dali trochu jedla. Na záver nášho putovania som mala večer možnosť cez videohovor prekvapiť Eliho Vaga - dnes má 92 rokov a žije v Izraeli. Je to úžasný, vitálny a veselý človek s chuťou do života. Lebo natrápil sa vraj už dosť. Nezabúdajme na takéto príbehy veľkého utrpenia, ale aj úžasnej sily, ktorú v sebe mali dve malé deti tohto príbehu," dodala Čaputová.

Po relaxe v prírode a v pohodlnom športovom oblečení siaha hlava štátu pravidelne. Pamätné sú zábery z mája 2021, keď sa spolu s partnerom Jurajom Rizmanom a bratom Danielom Strapákom vybrala na cyklovýlet k mohyle M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.

