TAKTO ste prezidentku ešte nepočuli: POZRITE, prečo sa so školákmi rozprávala po MAĎARSKY!

Prezidentka Zuzana Čaputová sa prostredníctvom videohovoru spojila so slovenskými a maďarskými deťmi, ktoré sa učili o tom, čo nás spája, ako si porozumieť a rešpektovať to, čím sa odlišujeme. Boli to deti z projektu Cseregyerek - rozumieme.si.