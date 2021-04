Zisťovala, ako sa zamestnancom prevádzok, ktoré boli počas lockdownu zatvorené, darí po návrate od práce. Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa dnes vybrala do ulíc medzi ľudí - a ako vždy, vyzerala pri tom očarujúco.

"Je cítiť radosť z návratu do práce, ale aj neistotu do budúcna. Navštívila som pracovníčky a pracovníkov v prevádzkach, ktoré boli vzhľadom na pandémiu dlhšie obdobie zatvorené – v gastre, v službách a v maloobchode. Všetci sa radujú z návratu do práce a veľmi sa tešia na svoje zákazníčky a klientov," napísala Čaputová na sociálnej sieti.

Dozvedela sa však aj o smutných osudoch ľudí, ktorých zatvorenie prevádzok zasiahlo na najcitlivejšom mieste. "Niektorým sa príjem znížil tak, že bez pomoci svojich rodín by neprežili. Další minuli všetky úspory, ktoré si odkladali niekoľko rokov alebo sa museli zadlžiť," píše prezidentka.

Mohlo by vás zaujímať: