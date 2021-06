Zuzana Fialová nedávno zaujala divákov v seriály Slovania. Hoci mala úloh počas pandémie koronavírusu menej, ľuďom bola stále na očiach. Počas lockdownu dokonca cez internet čítala naživo rozprávky, čo sa stretlo u jej fanúšikov s veľkým obdivom. Hoci sa už divadlá vracajú do akého-takého režimu, viacerí herci nemali počas lockdownu do čoho pichnúť.

Najnovšie však svojich fanúšikov prekvapila ako tvár kampane Polície Slovenskej republiky. Na svojom profile na sociálnej sieti totiž varujú ľudí, aby neposielali fotografie s citlivým obsahom po sieti, ani prostredníctvom správ na mobilnom telefóne. "V rámci aktuálneho týždňa preventívnej kampane NENECHÁM SA NACHYTAŤ – STOP ONLINE PODVODOM sa s podporou herečky Zuzany Fialovej venujeme typu podvodu, ktorého základ je vydieranie. Zvyčajne sa odohráva nasledovne: vymyslený účet atraktívnej osoby ženského pohlavia kontaktujte mužov, posielam im svoje nahé fotografie (stiahnuté z internetu) a požaduje od nich to isté. Keď to muži spravia, začne ich vydierať, že všetko zverejní. Muži potom platia aj tisícky eur, na políciu sa hanbia ísť – a to je veľká chyba," varuje polícia.

Polícia zároveň uviedla aj bizarné prípady, s ktorými sa počas svojej praxe stretla. "Jeden muž bol pre zaslanie svojich nahých fotiek vydieraný rok a pol a postupne poslal podvodníkovi 18 000 eur. V ďalších prípadoch išlo o individuálne sumy vo výške 16 500, 15 000 a 10 000 eur," uviedla odstrašujúce prípady polícia.

