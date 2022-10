Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer by pred 30 rokmi nečakal, že na Slovensku vyrastie generácia politikov, pre ktorých je štátnosť krajiny obyčajná rohožka, o ktorú si utierajú nohy. Uviedol to v relácii CD Klub v TASR TV.

Ako uviedol, v súčasnosti ho znepokojuje viacero vecí. "Som nervózny z radikalizácie, nárastu profašistických tendencií, extrémizmu a extrémistických myšlienok, a vôbec, zo spochybňovania toho, čo sme vždy považovali za zásadné konsenzy v zahraničnej politike," uviedol.

Vie pochopiť, keď takto konajú nevzdelaní ľudia či obete dezinformácií, no poukazuje na to, že konsenzy spochybňujú niektorí politici. "Je tu nárast politikov, ktorí vedia, čo robia. Vedia, že robia zle a napriek tomu rozrážajú tento konsenzus s tými najnečestnejšími úmyslami, pretože sú dosť inteligentní, dosť skúsení na to, aby vedeli, že klamú a škodia tejto krajine," skonštatoval minister.

Tridsaťročnú samostatnosť Slovenska však vníma ako úspešný príbeh, o ktorom mnohí pochybovali. Podotkol, že táto doba predstavuje väčšinu jeho života, ktorú prežil v službe štátu. "Je to pre mňa osobná vec, súčasť mojej identity," uviedol Káčer.