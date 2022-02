Ešte doobedu poslankyňa na sociálnej sieti zapriala fanúšikom šťastný Valentín. Večer už zverejnila nie celkom "pozitívnu" správu.

Poslankyňu na sviatok zaľúbených zaskočila správa o tom, že má covid. "Pozitívne naladená s COVID19. Veľká bolesť hlavy a chrbta, nechuť do jedla. Veľmi nepríjemné," posťažovala si na sociálnej sieti. "A do toho ešte starostlivosť o malé dieťa! Čo my ženy nezvládneme," dodala.

Aj predseda Hlasu prednedávnom oznámil, že je pozitívny. "Milí priatelia, pri pravidelnom preventívnom PCR teste som zistil, že som pozitívny," napísal na sociálnej sieti.

Narozdiel od Tabák, však nemal väčšie problémy. "Cítim sa dobre a som v karanténe, aby som dodržal všetky predpisy. Verím, že sa čím skôr budem môcť naplno zapojiť do politickej práce pre vás všetkých," uviedol.

Covid si nevyberá a nakazil sa ním aj známy moderátor Martin Nikodým. Toho choroba pripútala k lôžku.