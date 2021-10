Na obrazovkách RTVS sa už vyše roka objavuje komediálny seriál Pumpa, ktorý mapuje dianie v našej krajine za uplynulý týždeň. To komentuje vtipným a často aj uštipačným spôsobom herecké trio Dano Heriban, Tibor Vokoun a Michal Kubovčík, ktorého z času na čas vystriedajú Juraj Šoko Tabaček alebo Juraj Kemka. Všetci traja si zakaždým zoberú na paškál niekoho z návštevníkov pumpy, na ktorej sa svorne stretávajú. Drvivú väčšinu hostí tvoria rôzni politici, ktorí k aktuálnej téme majú čo povedať. Je pravdou, že väčšinou sa komediálne trio postáv Dano, Miki a Jari venuje všetkému, čo sa týka pandémie COVID-19 a politickým hosťom, ktorí prišli na pumpu „akože" natankovať, dávajú často „vyžrať" svoju nespokojnosť a kritiku. Svoje by o tom vedeli povedať napríklad taký Jaroslav Naď či Mária Kolíková, ale aj Andrej Danko, Irena Bihariová, Anna Záborská či expolitik Béla Bugár.

Na snímke je minister financií Igor Matovič počas natáčania slovenského seriálu Pumpa. Zdroj: MARTIN DOMOK

Paradoxne však až teraz, po roku od začiatku vysielania, sa do seriálu podarilo tvorcom pozvať najpovolanejšieho z povolaných, čo sa týka témy koronavírusu. Áno, reč je o Igorovi Matovičovi, ktorý si svoju hereckú príležitosť prišiel vyskúšať tento štvrtok v neskorých nočných hodinách. Vyše dvojhodinové nakrúcanie zvládol podľa štábu, ale aj seba samého vcelku obstojne a ako priznal, bolo to preňho opäť niečo nové. „Byť hercom v politike by bolo úplne super, lebo veľa ľudí by ocenilo, aby bol ich politik taký akurát, hovoril by presne to, čo chcú počuť. Herci by to v pohode zahrali a mnohí politici takými hercami aj sú. A ja sa snažím nebyť hercom v politike," priznal po nakrúcaní Matovič, ktorý viac-menej vedel, do čoho ide. „Videl som pár častí," spresnil.

