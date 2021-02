Prakticky od prvého dňa, keď bolo jasné, že Igor Matovič zloží po úspešných parlamentných voľbách vládu, si novovzniknutá opozícia vedená stranou Smer-SD začala plniť svoju hlavnú úlohu. Kritika a poukazovanie na chyby či možné prešľapy koalície sa z úst Roberta Fica, Petra Pellegriniho, Juraja Blanára či Erika Tomáša chrlila na dennej báze. Nezmenilo sa to ani potom, čo líder kandidátky sociálnych demokratov vo voľbách opustil spolu s ďalšími desiatimi členmi svoju materskú stranu a založil si vlastnú - Hlas-SD.

Práve naopak, poukazovanie na rôzne, často aj neexistujúce pochybenia vládneho štvorlístka a verejné kritizovanie ich práce sa po rozdelení niekdajšej najsilnejšej strany ešte zintenzívnilo.

Je nutné však podotknúť, že koaliční lídri ktomu svojimi často zbytočnými hádkami, nezhodami a nezvládnutou komunikáciou výrazne prispeli.

Rodiace sa referendum

Ak sa k tomu pridá pomerne široká verejná nespokojnosť s tým, ako Igor Matovič manažuje už rok trvajúcu koronakrízu, je evidentné, kto drží opraty v rukách a snaží sa určovať podmienky. Opoziční politici s pomocou mimoparlamentnej SNS preto prednedávnom začali organizovať referendum, ktorého predmetom je skrátenie súčasného volebného obdobia.

Pellegrinimu a jeho straníkom to však napriek tvrdeniam, že im do centrály chodia už desiatky a stovky vyplnených a podpísaných petičných hárkov, zdá sa, nestačí. Dôkazom je jeho nedávne verejné vyhlásenie, kde povedal, že súčasnej vláde by už nepomohla ani rekonštrukcia a začal sa dožadovať jej demisie a úradníckej vlády zloženej z odborníkov a profesionálov.

S prezidentkou za zatvorenými dverami

„Demisia tejto nedôveryhodnej vlády je prvým a základným krokom na obnovenie dôvery ľudí v štát a jeho autoritu. Po tejto demisii musia prísť predčasné parlamentné voľby, aby ľudia mohli slobodne odovzdať mandát tomu, kto je pre nich zárukou kompetentnosti, profesionality a elementárnej dôvery," povedal. K tomuto kroku následne aj vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Aby však neostalo len pri odkaze cez televíznu obrazovku, niekdajší premiér sa rozhodol svoju výzvu odprezentovať a vysvetliť hlave štátu osobne. Stretnutie sa napokon uskutočnilo tento pondelok za zatvorenými dverami. „O stretnutie ju požiadal ešte koncom minulého týždňa. Na stretnutí jej osobne ozrejmil výzvu, ktorú jej adresoval prostredníctvom médií," priblížil hovorca prezidentky Martin Strižinec. Nám sa však podarilo zistiť bližšie detaily otom, čoho sa rokovanie týkalo, ale aj to, na čom sa vo finále dvojica dohodla.

O čom sa expremiér a prezidentka Čaputová radili? Dozviete sa na ďalšej strane...