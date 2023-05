Tabák sa rozhodla vystúpiť z poslaneckého klubu Sme rodina koncom marca. Dôvodom bol jej odlišný názor k spôsobu darovania stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Extenistka ale pôvodne prišla do parlamentu na kandidátke hnutia OĽaNO, odkiaľ vlani v máji odišla po tom, ako hlasovala proti vydaniu súhlasu parlamentu s prípadným väzobným stíhaním predsedu Smeru Roberta Fica, a preto ju z OĽaNO vylúčili.

Aj napriek tomu, že Tabák sa za tri roky pôsobenia v politike zviditeľnila skôr trapasmi ako serióznou politickou prácou, sebavedomie jej evidentne nechýba. Dôkazom toho je jej najnovší príspevok na sociálnej sieti. „Odkedy som odišla zo Sme rodina, padajú im rapídne percentá v prieskumoch,“ vyhlásila Tabák. Jej výrok sa stal okamžite terčom vtipov. Komentujúci dokonca jej konšpirovanie posunuli o ďalší level, keď vyhlásili, že vlastne aj preferencie OĽaNO začali padať odkedy stranu Igora Matoviča opustila.

Informovali sme sa preto u členov OĽaNO aj Sme rodiny, čo si o výroku Tabák myslia. „Áno, Romana zvyšuje preferencie príchodom, ale znižuje odchodom, preto jej Pellegrini ponúkol na kandidátke 1-ku. Romana, keďže je známa bojom proti korupcii, Pellegrini chce, aby mu očistila stranu od kšeftárov. Summa summárum, zostane v Hlase sama a bude mať 100-percentnú podporu vo voľbách,“ reagoval na našu otázku poslanec OĽaNO Jozef Pročko.

„Niekedy sa zabávam na tom, čo robí-hovorí a niekedy mi je do plaču. Do plaču hlavne vtedy, keď sa jej hlúposť dáva do súvisu so športom a zvlášť s tenisom,“ povedal nám bývalý profesionálny tenista a nezaradený poslanec Ján Krošlák, ktorý bol toho času členom poslaneckého klubu OĽaNO a neskôr aj Sme rodiny. „Teraz už len treba počkať, či ju niekto dá na kandidátku a preferencie tej strany pôjdu raketovo hore,“ podotkol ďalej Krošlák s vtipom.

„Preferencie Sme rodina padajú hlavne z iných dôvodov. Odchodom Romany Tabák zo Sme rodina mohol nejaký počet jej priaznivcov prestať dôverovať Sme rodina,“ hovorí poslanec z konzervatívneho krídla OĽaNO Milan Kuriak. „Čo sa týka nášho hnutia OĽaNO, prieskumy sú veľmi vzdialené od reality. Na to sme si už za tie roky zvykli. OĽaNO malo vo voľbách omnoho lepšie výsledky ako im namerali prieskumy,“ vysvetľoval Kuriak, ktorý prieskumom minimálne dôveruje z dôvodu dlhoročných skúseností skresľovania a prispôsobovania výsledkov.

Na názor Tabák, že by mala údajne prinášať šťastie a zvyšovať preferencie, sme sa spýtali aj odborníka. „Toto je už fakt otázka pre psychiatra a nie pre politológa. Pokiaľ si to pani Tabák takto vysvetľuje, tak by sme ju mali nechať v tom,“ hovorí hneď v úvode politológ Radoslav Štefančík. „Ak chce nejaká strana vyhrať voľby, tak nech ju určite berie. Ideálne, ak to bude strana, ktorá nebude kandidovať do Národnej rady SR, ale do parlamentu nejakej inej krajiny,“ radí Štefančík.

„Romana Tabák nie je osoba, ktorá by ťahala na seba voličov. Možno je zaujímavá pre bulvár, ale nie je to osoba, ktorá by dokázala niečím intelektuálnym zaujať,“ myslí si Štefančík. „Treba ju vnímať skôr ako politického exota, pri ktorom sa ľudia radi zabavia, ale vzhľadom na to, že politika je seriózna vec, nepredpokladám, že by ju mali priniesť znovu do parlamentu,“ doplnil politológ. „Stačila by jej úloha domácej kutilky, ale na politiku sa nehodí,“ zdôraznil Štefančík.

Podľa odborníka je veľmi pravdepodobné, že Tabák nevezme do Slovenskej národnej strany (SNS) ani Andrej Danko, ako sa predtým špekulovalo, a zrejme skončí na kandidátke nejakej bezvýznamnej strany. „Romana Tabák sa spopularizovala svojimi trapasmi a hlúpymi výrokmi, preto by som sa čudoval každému človeku, kto by ju krúžkoval na nejakej kandidátke,“ uzavrel Štefančík.