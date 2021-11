Prominentná právnička Eva Mišíková (71) v minulosti hájila predovšetkým záujmy štátu, no dnes poskytuje právne služby súkromnej klientele. Advokátku s povesťou bojovníčky proti mafii do značnej miery rozčuľujú súčasné pomery v justícii, tzv. vojna policajtov, ale aj nezhody medzi Marošom Žilinkom (51) a Danielom Lipšicom (48).

Meno niekdajšej prokurátorky Evy Mišíkovej sa do povedomia verejnosti dostalo najmä pre kuazy bosa slovenského podsvetia Mikuláša Černáka či Karola Mella a podieľala sa aj na dozorovaní kauzy „kyselinári". Ako bývalá prokurátorka si pochopiteľne všíma časté mediálne odkazy, ktoré si sporadicky vymieňajú generálny prokurátor Maroš Žilinka a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Podľa jej slov by im obom prospel obyčajný rozhovor za „zatvorenými dverami“.

„Osobne si myslím, že obaja sú dostatočne inteligentní a skúsení, a tak nie je možné pochybovať o tom, že budú vedieť nájsť spoločnú reč. Mediálne odkazy totiž nepôsobia dobre na verejnosť,“ povedala pre denník Plus JEDEN DEŇ. Ako dodala, oboch veľmi dobre pozná a váži si ich.

Mišíková dnes ako advokátka zastupuje viacero osôb zapojených do tzv. vojny policajtov. Napríklad exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, podnikateľa Petra Košča alebo bývalého šéfa operatívcov NAKA Jána Kaľavského. V rozhovore pre denník SME uviedla, aké chyby sa z jej pohľadu podarilo nájsť v postupe vyšetrovateľov, ale aj to, prečo sa rozhodla zastupovať práve niekdajších štátnych zamestnancov, ktorí sú dnes obvinení z korupcie. „Ak niekto niečo spravil, nech si za to nesie zodpovednosť. Ale nech sa na mňa nikto nehnevá, keď vidím jasné porušovanie práv, tak na to upozorním. Robila som tak kedysi v prípade disciplinárneho stíhania bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku a robím tak aj teraz pri bývalom šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskom," dodala advokátka.

Eva Mišíková, bývala prokurátorka a členka Súdnej rady. Zdroj: MATEJ KALINA

Zaujímavou bola v tomto ohľade nedávna kritika ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (47), ktorá hovorila o mimoriadne nízkej dôvere v justíciu. „S ohľadom na zastupovanie klientov ako obvinených pani Mišíkovou v kauzách, ktoré sú spojené s vyšetrovaním korupcie, by bolo pre dôveryhodnosť Súdnej rady, ako aj celého systému justície lepšie, keby s takýmto bremenom členovia v Súdnej rade nesedeli,“ povedala ministerka. Dôvodom na Mišíkovej odchod zo Súdnej rady teda mali byť kauzy, v ktorých zastupuje spomínaných Petra Košča a Jána Kaľavského.

Na obranu bývalej prokurátorky reagoval Ondrej Laciak, docent trestného práva a podpredseda SAK: „V právnom štáte je neakceptovateľné, aby boli advokáti akokoľvek hanení, diskreditovaní alebo diskriminovaní len za to, že v súlade s etickými princípmi poskytujú právne služby, resp. za to, že zastupujú klientov v trestných či iných konaniach.”

