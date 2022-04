Informáciu potvrdil aj samotný premiér. „Môžem potvrdiť, že Slovenská republika na základe žiadosti Ukrajiny o pomoc pri výkone sebaobrany v zmysle článku 51 Charty OSN ako priamy následok ozbrojenej agresie zo strany Ruskej federácie, darovala systém protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine," vyjadril sa Heger.

Dodal, že ide o zodpovedné rohodnutie, ktorým Slovensko podporuje mier, slobodu i ochranu ľudských práv.

Na sociálnej sieti Twitter sa objavila správa o tom, že Rusko tvrdí, že úplne zničilo divíziu S-300 pri Nikolajeve, ktorú Slovensko poskytlo Ukrajine.

Russia claims that it completely destroyed S-300 division near Nikolaev transferred by Slovakia to Ukraine