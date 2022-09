Školský rok sa začal a mnohí rodičia vyprevádzajú svojich prváčikov do školy a chcú ich svojou prítomnosťou povzbudiť. Výnimkou nie je ani predseda parlamentu a najznámejší slovenský multiotecko Boris Kollár.

Kollár na veľký deň vyprevadil za školské brány svojho školáčika Christiana Alexandra (6), ktorý nastúpil do prvej triedy. Matkou malého Christiana Alexandra, ktorý je deviatym dieťaťom šéfa parlamentu, je exotická kráska Paula Simoes. Pôvodom je z Angoly, známa bola aj ako modelka a tanečníčka.

Kollára dlho známi podpichovali, kedy už bude mať aj malého mulatka. Vtipy sa následne pretavili do skutočnosti, keď známy sukničkár Kollár začal randiť so svojím novým čokoládovým objavom. Týždenník PLUS 7 DNÍ priniesol aký prvý informáciu, že si Kollár vyhliadol tanečnicu Paulu Simoes a čaká s ňou deviate dieťa.

Paula Simoes so synom Borisa Kollára Christianom Alexandrom kedysi. Dnes je už z neho prváčik! Zdroj: facebook

Počas tehotenstva zverejnila čokoládová kráska viacero snímok na sociálnej sieti, kde ukázala svoje veľké tehotenské bruško a plné prsia. Syn Borisa Kollára odvtedy rastie ako z vody! Aktuálne sa predseda parlamentu pochválil snímkou, na ktorom vyprevádza svojho prváčika Christiana Alexandra do školy! FOTKU KOLLÁRA SO SYNOM V ŠKOLE SI POZRIET V NAŠEJ GALÉRII!

Mohlo by vás zaujímať: