Poslanec mimoparlamentného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok (37) upozornil na ďalšiu podozrivú zákazku na ministerstve vnútra, ktorá je spojená s firmou Globalgastro plus. Šéf rezortu Roman Mikulec (50) však tvrdenia Eštoka opäť vyvracia.

Firma Globalgastro plus vzbudila pozornosť na jar počas ukrajinskej utečeneckej krízy, keď ministerstvo vnútra bez súťaže vybralo túto firmu, aby zabezpečovala stravu pre utečencov. „Napriek tomu, že je dnes potvrdené, že ministerstvo vnútra porušilo zákon pri 1,7-miliónovej zákazke s Globalgastro plus, 13. októbra uzavrel rezort ďalšiu zmluvu s rovnakou firmou, tentoraz na sumu 2,3 milióna eur,“ šokoval s novým zistením Šutaj Eštok.

So žiadosťou o reakciu sme oslovili aj samotný rezort. „Ministerstvo vnútra sa dôrazne ohradzuje proti vyjadreniu strany Hlas-SD, respektíve poslanca strany Hlas-SD,” reagovala pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová. „Výhrady ÚVO, o ktoré sa vo vyjadrení opierajú, neboli cielené proti konkrétnej spoločnosti. ÚVO napádalo spôsob priameho rokovacieho konania, proti čomu sa rezort vnútra razantne odvolal, rozhodnutie ÚVO bolo neprávoplatné,“ vysvetľovala hovorkyňa v súvislosti s prvou zmluvou s firmou Globalgastro.

​Ministerstvo vnútra zdôraznilo, že síce uzavrelo zmluvu na obdobie do konca roka, ale išlo o rámcovú dohodu, na základe ktorej bolo možné prestať s objednávaním stravy kedykoľvek. „Nemalo teda povinnosť odoberať od dodávateľa po celé obdobie do konca roka, ale kedykoľvek mohlo prestať s objednávaním stravy. Ministerstvo vnútra na základe tejto rámcovej dohody odoberalo službu iba po obdobie nevyhnutné do získania nového kontraktu súťažným postupom verejného obstarávania,“ ozrejmila Eliášová.

Súčasne Eliášová potvrdila, že ministerstvo uzavrelo ďalšiu zmluvu s Globalgastro: „Faktom je, že 25. apríla 2022 ministerstvo vnútra začalo verejné obstarávanie zverejnením predbežného oznámenia vo vestníku Európskej únie. Verejná súťaž na dodávku celodenného stravovania bola ukončená 13. októbra uzatvorením rámcovej dohody s úspešným uchádzačom a bolo ukončené odoberanie stravy na základe dohody.“

