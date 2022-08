Uviedol to v sústrastnom telegrame, ktorý v pondelok adresoval košickému arcibiskupovi Bernardovi Boberovi. Z telegramu zverejneného na oficiálnej stránke Svätej stolice cituje TASR.

Pápež vyjadril sústrasť Tomkovej rodine, duchovným a všetkým veriacim na Slovensku. Uviedol, že tento "zármutok zasiahol celé cirkevné spoločenstvo i slovenský národ". "S vďačnosťou spomínam na jeho dlhú a plodnú prácu pri Svätej stolici, myslím aj na jeho ducha modlitby, ktorého som bol svedkom, keď sa už aj v pokročilom veku každodenne modlieval modlitbu svätého ruženca na Námestí svätého Petra, čím vydával pútnikom aj turistom krásne a verejné svedectvo o láske k Panne Márii," píše pápež v telegrame.

Na snímke predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita poskytol médiam vyhlásenie k úmrtiu kardinála Jozefa Tomka, ktorý zomrel dnes v Ríme, na nádvorí Arcibiskupského úradu v Bratislave 8. augusta 2022. Zdroj: Martin Baumann

Hlava katolíckej cirkvi vyjadrila nádej, že "Pán privíta tohto verného služobníka v nebeskom Jeruzaleme", a udelil požehnanie Milosrdným sestrám svätého Vincenta de Paul (satmárky), ktoré sa o Tomka starali.

Tomko bol najstarším členom kolégia kardinálov. Zomrel v pondelok o 05.00 h vo svojom byte v Ríme.

Kardinál Jozef Tomko ako mladý kňaz. Zdroj: Ingrid Timková

Posledná rozlúčka v súvislosti s úmrtím kardinála Jozefa Tomka bude vo vatikánskej Bazilike sv. Petra vo štvrtok 11. augusta o 11.00 h. Následne budú jeho ostatky prevezené do Košíc. Pohrebné obrady v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach sa uskutočnia v utorok 16. augusta. TASR o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Pohrebné obrady v metropole východu sa začnú o 11.00 h. Tomkovým želaním bolo, aby miestom jeho posledného odpočinku bolo v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Hlavným celebrantom bude český emeritný arcibiskup kardinál Dominik Duka. Uctiť si pamiatku emeritného prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinála Tomka môže verejnosť v Košiciach.

"Podľa liturgického harmonogramu budú ostatky kardinála Tomka vystavené k verejnej úcte v košickej Katedrále sv. Alžbety v nedeľu 14. augusta od 16.00 do 21.00 h a v pondelok 15. augusta od 9.00 do 12.00 h dopoludnia," informuje o tom Košická arcidiecéza. Popoludní bude prenesený do Kaplnky sv. Michala. Následne sa v utorok uskutočnia pohrebné obrady. Kardinál Jozef Tomko zomrel v pondelok v Ríme vo veku 98 rokov.

