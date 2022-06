Veronika Remišová, ktorá zastáva pozíciu ministerky investícií, podľa Nicholsonovej zlyhala na plnej čiare. Nedokázala efektívne využiť eurofondy. Aby toho nebolo málo, zamestanci na jej ministerstve mali podostávať tučné finančné odmeny.

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. Zdroj: Martin Baumann

" Namiesto zjednodušeniu čerpania eurofondov venujú energiu iným veciam. Napríklad odmeňovaniu verných. Tie sumy sú aj bez toho, že máme infláciu, akú sme nemali 20 rokov a vojne za dverami, uletené!" vybuchla Nicholsonová na svojom Facebooku.

Šéf kancelárie Veroniky Remišovej mal vraj dostať tučnú odmenu 17-tisíc eur. Obrovskú čiastku v hodnote 22 800 eur si mal zobrať generálny riaditeľ jednej zo sekcií ministerstva investícií.

Nicholsonová neskrývala počudovanie nad tým, že OĽaNO má vo voličských preferenciách stále 8,5 percenta. Zdroj: facebook/Lucia Ď. Nicholsonová

Remišová, odstúp!

Nicholsonová tvrdí, že Remišová je úplne neschopná viesť svoj rezort. Mala by jednoducho odísť. "Je to absurdné. Máme 8 miliárd nevyčerpaných eurofondov a obce majú problém dokončiť aj banálne projekty ako „Wi-fi pre teba“. Namiesto signálu, ktorý by mohli ľudia chytiť na lavičkách v parkoch, vysielame signál do Bruselu, že stále netušíme, ako efektívne využiť eurofondy," napísala Nicholsonová.

Pre nevyčerpané eurofondy prídeme podľa Nicholsonovej o 8 miliárd eur. " To je škoda, ktorú niekto veľmi konkrétny spôsobil krajine. Tie peniaze mali byť v regiónoch, nie pod Remišovej zadnicou," šťavnato okomentovala dianie politička.

Ostrý status Nicholsonovej. Zdroj: Nicholsonová/Facebook

Dávne krivdy?

Nie je to po prvý raz, čo Nicholsonová zrazila dolu Remišovú. V minulosti sa pre eurofondy obe političky už pochytili. Peniaze sa týkali Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý spadá práve pod Remišovú. Ministerstvo investícii malo vtedy prísť o 1 miliardu eur.