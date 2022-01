Bývalý minister financií Ivan Mikloš už nie je poradcom šéfa rezortu hospodárstva Richarda Sulíka. Ako informoval Dennik N, exminister z pozície odišiel pre Sulíkove výroky o Ukrajine, Kryme a sankciách proti Rusku. Tie zazneli v rozhovore pre denník Pravda minulý týždeň. „Krajiny majú medzi sebou obchodovať. A niektorých našich exportérov to postihlo. Sankcie tak páchajú iba škody a Rusi nevrátia Krym tak či tak. Treba sa dívať dopredu a treba budovať vzťahy,“ uviedol líder strany SaS a doplnil, že pnutie na východnej hranici Ukrajiny neprispieva k budovaniu vzťahov.

Ministrove vyjadrenia poriadne prekvapili aj ukrajinskú vládu. „Je poľutovaniahodné, že predstaviteľ spriateleného štátu, s ktorým máme vzťahy na vysokej úrovni, ukázal svoje deformované vnímanie reality, týkajúce sa príslušnosti Krymu, aj pochopenia sankcií uvalených na Ruskú federáciu," reagovalo ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny.

Sulíkove slová sú totiž v rozpore s oficiálnou rétorikou Slovenska, ktorú reprezentuje nominant strany SaS, minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Slovenská vláda anexiu polostrova v roku 2014 odsúdila a ekonomické sankcie, ktoré za to Európska únia uvalila na Rusko, podporuje.

Mikloš svoj odchod oznámil vo svojom blogu na portáli sme.sk. Uviedol, že od Sulíka odišiel hneď po zverejnení kontroverzných výrokov liberálneho politika. „Minulý týždeň v stredu som mu oznámil, že ukončujem svoje členstvo v jeho krízovej rade ministra hospodárstva. Dôvody azda v súvislosti s témou tohto článku ani nemusím vysvetľovať,“ napísal.

Mikloš svoj odchod pre náš denník potvrdil. Členom krízovej rady bol od jari minulého roka. "Rada sa stretávala raz za mesiac až dva a prerokovávala rôzne záležitosti, ktoré sa týkali protipandemických ekonomických opatrení, podnikateľského prostredia, daňovej reformy," popísal spoluprácu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom.

Ivan Mikloš je skúsený ekonóm, ktorý v rokoch 2010 až 2012 zastával funkciu ministra financií. Má tiež rozsiahle vzťahy s Ukrajinou: od roku 2014 bol členom zboru medzinárodných poradcov Národnej reformnej rady Ukrajiny a platformy VoxUkraine. Od apríla 2016 do augusta 2019 pôsobil vo funkcii hlavného ekonomického poradcu ukrajinského premiéra. Po zmene vlády bol od novembra 2019 do marca 2020 vo funkcii ekonomického poradcu novozvoleného ukrajinského premiéra. Je tiež spoluzakladateľom ukrajinského ekonomického think tanku Centre for Economic Strategy.

O reakciu Sulíka. Článok budeme aktualizovať.

