Na Sulíka sa za PRÍCHOD Geissenovcov zniesla vlna KRITIKY: TAKTO to však vidí minister!

Minister si však za svojim nápadom stojí a z návštevy boháčov je nadšený. “Som rád, že rodina prijala moje pozvanie a rozhodla sa stráviť niekoľko dní v naše krásnej krajine. Pre Slovensko to je významná propagácia, keďže v ich seriáli bude našej krajine venovaný jeden celý diel,” ozrejmil Sulík.

Ten sa od začiatku netajil tým, že to bude pre Slovensko obrovský magetingový ťah. Reakcie na internete sú zatiaľ rozpačité, niektorí diskutujúci tvrdia, že je to zbytočné a Sulík by sa mal zaoberať dôležitejšími vecami. “Pokiaľ som ja zachytil reakcie ľudí, tie sú veľmi pozitívne, čo ma veľmi teší,” dodal.

Sulík sa s Geissovcami zoznámil minulý rok v novembri na výstave EXPO v Dubaji. Slovenský pavilón sa im mimoriadne páčil, niekoľkokrát sa vrátili aj na bryndzové halušky a Robertovi učarovalo unikátne vodíkové auto.