Matovič nedávno odprezentoval svoj návrh daňovo-odvodovej reformy, ktorej súčasťou má byť aj zvyšovanie DPH. Vraj by to nebol problém ani z hľadiska Programového vyhlásenia vlády. „Ak by sme sa bavili o zvýšení DPH o nejaké percentíčko, tak to je zaťaženie spotreby. Čiže Sulík sa za to prihlásil pri Programovom vyhlásení vlády,“ povedal Matovič s tým, že v PVV je zaťažovanie spotreby.

Liberál s tým však rázne nesúhlasí a pre TV Markíza vysvetlil prečo: „My máme v programovom vyhlásení napísané, že zachováme daňovo-odvodové zaťaženie.“ Keď vraj Slovensko zdvihne DPH z 20 na 25 percent, tak sa do štátneho rozpočtu vyberie 1,7 miliardy eur navyše. „A ak tieto peniaze rozdáme, tak sme výrazne zvýšili daňovo-odvodové zaťaženie,“ dodal Sulík. Podľa neho mala strana SaS už pred voľbami dve „červené čiary“, pričom jednou z nich bolo zvyšovanie daní.

Minister financií má svoj presný návrh predstaviť o dva týždne, no už teraz tvrdí, že nikdy nespomínal zvýšenie DPH na 25 percent.

