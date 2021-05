Slovensko pokračuje v prípravách na Svetovú výstavu EXPO DUBAJ, pričom spolu s vicepremiérom odcestovali do Dubaja aj minister dopravy Andrej Doležal (40), komisárka pre EXPO Miroslava Valovičová a riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika. "V Dubaji kontrolujeme rozpracovanosť slovenskej expozície. Tá bude zameraná na inovácie, letectvo a vesmírne technológie. Okrem nich ukážeme svetu aj to, ako sme pokročili s vodíkom. Okrem EXPO Dubaj sú na programe aj mnohé bilaterálne stretnutia a rokovania, ktoré by mali posilniť naše vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi," pochválil sa šéf liberálov na sociálnej sieti - fotografie z Dubaja nájdete v galérii.

Delegácia bude okrem iného rokovať s ministrom hospodárstva Spojených arabských emirátov Abdullom Bin Touq Al Marrim a emirátskou administrátorkou, štátnou ministerkou a výkonnou riaditeľkou Výberovej komisie Svetového EXPO Dubaj 2020 Reem Ebrahim Al Hashimi.

Slovensko podporuje snahu Spojených arabských emirátov usporiadať svetovú výstavu v čase poznačenom koronapandémiou. Pôvodne sa mala konať ešte minulý rok, organizátori sa nakoniec rozhodli presunúť ju a uskutoční sa v novom termíne od 1. 10. 2021 do 31. 3. 2022. EXPO Dubaj má šancu stať sa míľnikom, ktorý spojí svetové spoločenstvo a vytvorí priestor na reštart globálnej ekonomiky. Slovenský pavilón na EXPO Dubaj bude zameraný na inovácie, letectvo, vesmírne technológie a technológie na báze vodíka. Práve predstavenie potenciálu vodíka a aktivity Slovenska v tomto smere považuje minister hospodárstva R. Sulík za prioritu. V priebehu konania EXPO Dubaj pripravuje rezort hospodárstva v spolupráci so SARIO niekoľko podnikateľských misií do SAE.

Burj Al Arab v Dubaji Zdroj: booking.com

Okrem svetovej výstavy chcú slovenskí ministri v Dubaji rokovať o posilnení spolupráce a predstavia investičný potenciál Slovenska. Rezort hospodárstva má záujem, keď to pandemická situácia dovolí, aby sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Hospodárskeho výboru SK – SAE.