Minister hospodárstva Richard Sulík opäť raz navštívil Dubaj a výlet si naozaj užíval. Tentokrát bola ale jeho cesta pracovná. Dôvody politikovho presunu do ďalekých Spojených arabských emirátov (SAE) majú dokonca Slovensku pomôcť!

Sulík sa na prelome rokov 2020 a 2021 nezúčastnil na online rokovaniach vlády, lebo bol na návšteve Dubaja. Zniesol za to vlnu kritiky. Minister sa teraz ale sám pochválil ďalekou cestou. „Celý svet bude v októbri v Dubaji na výstave EXPO. Neodpustil by som si, keby sme túto príležitosť premrhali. Preto je dôležité sa na to vopred pripraviť,“ napísal šéf SaS na sociálnej sieti s tým, že na Blízky východ išiel skontrolovať prípravu našej krajiny na výstavu.

Pri rokovaniach o EXPO Dubaj robil Sulíkovi spoločnosť minister dopravy a výstavby Andrej Doležal, komisárka pre EXPO Miroslava Valovičová a riaditeľ Slovakia Travel Václav Mika. Počas návštevy mali rokovať so štátnou ministerkou a riaditeľkou EXPO Dubaj 2020 Reem Ebrahim Al Hashimi, ako aj s ministrom hospodárstva SAE Abdulla Bin Touq Al Marrim.

„Absolvovali sme množstvo bilaterálnych rokovaní na posilnenie spolupráce medzi Slovenskom a SAE," upresnil Sulík.