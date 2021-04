„Keď bolo potrebné zaujať zásadný postoj, necúvnuť a neuhnúť, tak sme to spravili. Keby nebolo nás, k zmene by nedošlo,“ povedal Sulík v diskusii na TASR TV. Novosť vlády podľa neho nie je v tom, že by sa výrazne obmenili jej členovia, ale v posune najdôležitejších kompetencií smerom k Hegerovi.

Za perspektívne posilnenie vládneho kabinetu Sulík považuje aj nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽANO). Každý pondelok sa stretáva s premiérom a predsedami koaličných strán, kde je šanca vydiskutovať si citlivé témy aj s Matovičom. „Vzťahy musia byť korektné a stačí, ak budú pracovné,“ tvrdí Sulík.

Práve minister financií Matovič prevzal do svojej agendy prípravu odškodňovacieho zákona, ktorý Sulíkovi trikrát na vláde neprešiel. „Hlavne nech ho už vyrieši. Čakajú na to desaťtisíce podnikateľov, ktorí boli poškodení opatreniami, ktoré vláda musela prijať. Nie je podstatné, kto to predloží, dôležité je, aby to tu už bolo. Keď si to Igor Matovič zobral na zodpovednosť, tak ho v tom podporíme,“ tvrdí líder SaS.

Neočakáva žiadne veľké zmeny v programovom vyhlásení novej vlády. „Pre mňa je dôležité, aby som mohol v pokoji viesť ministerstvo hospodárstva, Braňo Gröhling, aby sa mohol venovať školstvu a Ivan Korčok zahraničným veciam. Ja osobne sa plánujem bývalým konfliktom venovať čím menej,“ priznal Sulík.