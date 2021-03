Odhadnúť finálny výsledok vládnej krízy je zo dňa na deň ťažšie. Ak by premiér Igor Matovič (OĽANO) odišiel z funkcie, potom nemá zmysel, aby SaS opustila vládu. Uviedol to predseda SaS a vicepremiér Richard Sulík vo štvrtok v Národnej rade (NR) SR. Svoju demisiu chce prezidentke odovzdať budúci týždeň.

Matovičovi dal ultimátum do stredy (24. 3.). Ak by sa partneri dohodli na zotrvaní v trojkoalícii, nepovažoval by to za férové. Pripomenul, že práve strana Za ľudí ako prvá vetovala nákup vakcíny Sputnik V, odišiel jej koaličný poslanec a následne mala predsedníctvo. "Keď sa Igor Matovič rozhodne opustiť post predsedu vlády, tak potom my nebudeme odchádzať z koalície. To je pointa, to hovoríme od začiatku," uviedol Sulík. Dodal, že do budúcej stredy čakajú, ako sa premiér rozhodne.

Ak by sa však Sulík nakoniec predsa len rozhodol vládnu koalíciu a nebodaj aj svet politiky definitívne opustiť, nakoniec by vôbec nemusel dopadnúť zle. Veľkou ministrovou vášňou je už roky varenie a keďže je známou osobnosťou a na svojom konte má dokonca kuchárske knihy, mohol by sa bez problémov uplatniť vo svete gastronómie a čisto teoreticky by si novým zamestnaním dokonca mohol finančne prilepšiť!

Mesačné príjmy ministrov Slovenskej republiky sa totiž v priemere hýbu niekde nad sumou 5000 eur. Svetoznámy šéfkuchári však zarobia omnoho viac. Azda najslávnejší z nich, Michelinovými hviezdami ovenčený Gordon Ramsay si podľa tabuľky magazínu Forbes z roku 2012 prišiel na astronomických 38 miliónov dolárov. Pravda, popri varení napísal aj niekoľko kuchárskych kníh a pôsobil tiež v televíznych programoch, no kuchárske remeslo je evidentne viac ako perspektívny podnik...