Sulík ponúkol Ivanovi Korčokovi, aby sa pridal k SaS. V diskusií Denníka N Povedal o ňom, že by bol dobrý premiér, ale konkrétnu ponuku nespresnil. Do volieb v roku 2024 chce naďalej SaS viesť on.

„Ponúkol som mu prakticky všetko. Rozmýšľa aj Ivan a má sa mi vyjadriť, či má záujem sa viac angažovať v domácej politike. Povedal mi, že ak sa bude niekde angažovať, tak v SaS,“ povedal Sulík.

Nevie si predstaviť, že by poslanci SaS hlasovali za návrh na odvolanie Matoviča, ak by ho predkladali poslanci Republiky. Inak by to bolo, ak by takýto návrh predložili poslanci Smeru a Hlasu, lebo tieto strany považuje za štandardnú opozíciu.

„Bude to dilema, ktorú budeme zvažovať, ale aj si neviem predstaviť, že by sme za takýto návrh hlasovali,“ povedal Sulík s tým, že takýto návrh nemusí prísť len od Mazureka.

Na otázku, či by poslanci SaS na takýto návrh, na ktorý je potrebných 30 podpisov poslancov, dodali svoje podpisy, Sulík nepovedal. Parlamentný život je podľa neho pestrý.

Nová pracovná skupina

Ohľadom energetickej krízy Sulík údajne zriadil pracovnú skupinu, ktorá zisťuje, aké má štát možnosti zasiahnuť na trhu. Reagoval tak na návrh Borisa Kollára, ktorý chce zoštátniť Slovenské elektrárne.

„Nemusí to byť len zoštátnenie, vtedy by sme museli platiť náhradu a tam by mohol štát veľmi škaredo doplatiť,“ povedal.

„Každopádne, tu sa dá povedať, že trh zlyhal – sám som prekvapený, že to hovorím. Trh zlyhal, je tu bublina a je oprávnené, že štát zasiahne a že zasiahne aj tvrdo,“ vyhlásil v debate Denníka N.

