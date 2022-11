Situácia v zdravotníctve je čoraz kritickejšia. Zdá sa, že Lekárske odborové združenie (LOZ) sa napokon dohodne s vládou na 7 z 8 bodov, ale to stačiť nemusí. Platy lekárov totiž zostali nevyriešené. Poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková a šéf liberálov Richard Sulík preto načrtli, ako by sa dali zvrátiť výpovede lekárov. Exminister prezradil aj to, ako sa SaS zachová pri hlasovaní o odvolaní Romana Mikulca z postu ministra vnútra.

Slovenské zdravotníctvo podľa Sulíka skolabuje, ak okamžite nepríde k dohode vlády s LOZ: „Rok sa ministerstvo zdravotníctva a LOZ snažilo situáciu riešiť a minister financií Igor Matovič to ignoroval.“ Podľa Sulíka je zarážajúce, že premiér Eduard Heger sa na jeseň s lekármi nestretával, ale našiel si čas na cestovanie po Európe. „Nemal nechať rokovania na Matoviča, lebo ten na to nemá osobnú výbavu,“ dodal.

„V spore vlády a LOZ stojíme na strane pacienta,“ povedala Bittó Cigániková. Liberálka tvrdí, že minister Vladimír Lengvarský sa snažil už rok Matoviča presvedčiť, aby sa na zdravotníkov našli peniaze. Dokonca aj parlamentný výbor pre zdravotníctvo pod jej vedením to chcel. Teraz je ale podľa nej čas na kompromis: „Vláda by sa mala vrátiť od stabilizačného príspevku k svojmu návrhu a LOZ by to mal prijať.“ Vláda navrhovala zvyšovať platy atestovaným lekárom ročne o 0.02 % ročne, no LOZ žiada 0.03 %.

Rovnaký názor ako Bittó Cigániková má aj Sulík a teda, že vláda by mala dať LOZu ponuku, ktorú neskôr nahradila stabilizačným príspevkom: „Lekári by mali ponuku prijať, lebo ak nepríde k dohode, nastane katastrofický scenár.“ LOZ vládu teraz podľa Sulíka možno "vydiera", ale je to vraj spôsobené tým, že Hegerov kabinet nekonal viac ako rok: „Nevenovali sa zdravotníctvu, lebo Matovič si riešil osobnú pomstu k SaS. Teraz by sa mala vláda aj LOZ vrátiť k zdravému rozumu.“

Sulík dostal na brífingu aj otázku o tom, ako sa SaS zachová pri odvolávaní Mikulca z postu ministra vnútra: „K Mikulcovi budeme mať v poslaneckom klube SaS zelenú kartu, čo znamená, že každý bude hlasovať ako chce.“ Vzápätí ale dodal, že on, rovnako ako Marián Viskupič a Juraj Krúpa budú určite hlasovať za Mikulcove odvolanie. V poradí 8 odvolávanie ministra vnútra tak môže byť úspešné.