V politickom dueli padli ostré slová! Šéf strany Hlas-SD Peter Pellegrini sa ostro pustil do ministra financií Igora Matoviča, ktorý vraj svojim konaním okolo vakcíny Sputnik V ponížil Slovensko v priamom prenose. Minister hospodárstva Richard Sulík zas považuje Matovičove konanie za nesprávne, no myslí si, že konal v dobrom úmysle.

Pellegrini so Sulíkom diskutovali v sobotných dialógoch na Rádiu Slovensko, kde primárne rozoberali situáciu okolo vakcíny Sputnik V. „Matovič nemôže ponadávať Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Slovenskej akadémii vied (SAV) a vyplakávať, že človek v ruskej firme je nespokojný. Minister ponížil Slovensko v priamom prenose,“ povedal Pellegrini. Šéf Hlasu sa ruskej strane nečuduje, že chce vakcínu späť, keďže sme sa ňu nezaplatili.

„Nemyslím si, že Matovič mal zlý úmysel. Problém bol ten, že nezobral do Maďarska ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka, ale poslanca, ktorý pourážal všetkých,“ povedal Sulík. Poslancom, ktorý bol s Matovičom v Maďarsku je György Gyimesi z klubu OĽANO. Poslanca si zobral na mušku aj Pellegrini: „Matovič so sebou zobral poslanca, ktorý sa volal Juraj a teraz je György, a ktorý nechcel aby sa v parlamente hrala slovenská hymna, keď to bolo treba.“

Sulík Matovičovi vytkol aj ďalšie skutočnosti. Podľa neho Matovič nemal z jedného vyjadrenia šéfky ŠÚKL Zuzany Baťovej robiť aféru. Tá povedala, že vakcínu Sputnik V spája v 40 krajinách iba názov. „To nie je dôvod, aby Baťovú 90-krát omieľal na svojej tlačovke,“ povedal liberál. Minister hospodárstva zároveň poukázal na fakt, že testovanie Sputniku našimi vedcami dopadlo pozitívne a treba vymyslieť, ako dostať vakcínu čo najskôr do obehu.

György Gyimesi z OĽANO počas skladania poslaneckého sľubu. Poslanec je teraz známy predovšetkým tým, že bol spolu s ministrom financií Igorom Matovičom na zahraničnej ceste v Maďarsku. Zdroj: Michal Svítok

Pellegrini sa so Sulíkom dostal počas relácie do sporu kvôli premiérovi Eduardovi Hegerovi. Ten je podľa šéfa Hlasu iba hovorcom druhej Matovićovej vlády. „Že to hovoríte práve vy. Keď ste sa stal premiérom, ani vás nevolali na koaličnú radu,“ oponoval Sulík. Podľa ministra treba dať premiérovi šancu: „Heger má moju plnú podporu a aj podporu strany SaS.“