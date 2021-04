Čaputová požiadala ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (51) o možnosť nazrieť do zmluvy týkajúcej sa nákupu ruskej očkovacej látky. Následne vo štvrtok zvolala tlačovú konferenciu, kde doslova šokovala Slovákov. Prezidentka po preštudovaní zmluvy o dodávke vakcíny skonštatovala, že dôvod pre ktorý chcela ruská strana podľa Matoviča zrušiť dohodu, nie je pravdivý.

Reakcia ministra financií nedala na seba dlho čakať. Vo štvrtok večer takmer s hodinovým meškaním reagoval na vyjadrenie prezidentky. „Chcel by som poprosiť Čaputovú, aby dala ruky preč od Sputnika. Inak oň môžeme prísť,“ povedal s tým, že prezidentka by si mala aj preštudovať ústavu, v ktorej vraj nenájde, že by mohla posudzovať zmluvy. Opak je však pravdou, čo potvrdil ústavný právnik Eduard Barány (65).

„Hlava štátu môže nazerať do všetkých materiálov akéhokoľvek stupňa utajenia. S tým súvisí aj možnosť ďalšieho vyjadrenia k takémuto dokumentu,“ povedal Barány s tým, že vysloviť svoj názor môže každý, lebo to nie je žiadnou výsadou. Odborník zašiel ešte ďalej: „Prezidentka to môže rozoberať aj z právnej stránky, pokiaľ pritom nezverejní nejakú klasifikovanú informáciu.“ Tu podľa Barányho záleží na tom, do akej miery je zmluva utajená, čo aktuálne vie len pár osôb na Slovensku.

Matovič pritom nemá s Čaputovou najlepší vzťah už niekoľko mesiacov. Prezidentka expremiéra vyzvala, aby odovzdal manažovanie boja s pandémiou niekomu inému, vyzvala ho aj na demisiu a najnovšie diplomaticky povedala, že klame. Jej kroky však schvaľuje aj politológ. „V tom napätí, ktoré Matovič vyvoláva, je jej správanie profesionálne a správne,“ povedal Miroslav Řádek. Podľa neho prezidentka korektne a slušne povedala, že expremiér nehovoril pravdu o dôvodoch, prečo chce ruská strana zrušiť zmluvu.

Čaputová je však podľa Matoviča zaujatá a neobjektívna, lebo sa zastala riaditeľky ŠÚKL Zuzany Baťovej. „V čom by mala byť prezidentka k členovi vlády neobjektívna? Ona práveže objektívne a vecne konštatuje, čo Matovič robí. Ale Matovič si potrebuje vyhľadať nepriateľa, je nekonštruktívny, slabý, nevzdelaný a nevychovaný,“ myslí si Řádek.

Podľa odborníka vo vzťahu prezidentky a ministra financií rýpal prvý ešte v prezidentskej predvolebnej kampani Matovič, keď sebavedomo vyhlásil, že Čaputová by sa mala stiahnuť v prospech Roberta Mistríka (54): „Ak by sa mal cítiť niekto dotknutý, tak by to mohla byť pani prezidentka. Ale podľa mňa ho má úplne na háku v rámci možností a slušných vzťahov.“ O stanovisko sme požiadali aj prezidentku, ktorá v podstate potvrdila slová odborníkov. „Na výroky pána ministra reagovať nebudeme,” povedal hovorca kancelárie prezidenta Martin Strižinec.